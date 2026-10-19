MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions oscillent à leurs plus bas niveaux depuis deux mois ; l'Indonésie et la Hongrie sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La déclaration budgétaire à moyen terme de l'Afrique du Sud est attendue cette semaine

* Les actions indonésiennes atteignent leur plus bas niveau de 2020; la Bourse réduit de moitié la limite de baisse pour freiner la vague de ventes

* La croissance économique chinoise s'accélère grâce à l'essor des exportations, mais les consommateurs se montrent réticents

* Décisions de la banque centrale attendues cette semaine en Hongrie, en Chine et en Turquie

par Sudeshna Ghoshal et Johann M Cherian

L'indice MSCI des marchés émergents a oscillé lundi à son plus bas niveau depuis deux mois, les actions indonésiennes enregistrant de nouvelles pertes après que le fournisseur d'indices a annoncé qu'il allait placer le pays sur la voie du statut de « marché autonome », tandis que le forint hongrois s'est légèrement raffermi à la veille de l'annonce du budget du pays pour l'année à venir.

Les actions indonésiennes .JKSE ont chuté de 3,6 % pour atteindre leur plus bas niveau de 2020, ce qui a poussé l'opérateur boursier du pays à réduire de moitié la limite quotidienne de baisse des cours boursiers afin d'endiguer la vague de ventes, après que MSCI a annoncé vendredi son intention de retirer l'Indonésie de sa gamme d'indices investissables.

La banque centrale locale devrait annoncer mercredi sa décision concernant les taux d’intérêt. Un sondage Reuters auprès d’économistes n'anticipe aucun changement, même si les déclarations de l’institution seront scrutées à la loupe pour y déceler d’éventuelles perspectives sur les dernières évolutions du marché. La devise IDR= a reculé de 0,1 % et affiche une baisse de plus de 7 % depuis le début de l’année.

Les actions turques .XU100 , qui avaient également été averties d'une potentielle dégradation en l’absence de réformes, ont elles aussi cédé du terrain, reculant d’environ 1 %. Les banques .XBANK ont toutefois affiché un rebond d’environ 0,3 %.

Plus généralement, les indices de référence MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF et des devises .MIEM00000CUS sont restés stables, l’indice boursier se situant près de son plus bas niveau depuis le 31 juillet.

L'attention se porte désormais sur le budget 2027 du Premier ministre hongrois Peter Magyar, un test décisif pour sa crédibilité budgétaire alors qu'il cherche à ramener le déficit sous le plafond de 3 % fixé par l'UE tout en tenant les promesses qui lui ont permis de remporter une victoire électorale écrasante face à Viktor Orban en avril.

Le forint EURHUF= a légèrement progressé de 0,1 %, tandis que les actions locales .BUX ont reculé de 0,2 % et que les obligations internationales ont légèrement baissé.

“Les obligations hongroises ont fortement rebondi ces dernières semaines, portées par des anticipations croissantes selon lesquelles le plan viserait un déficit inférieur à 5 % du PIB. Cependant, une grande partie de ces bonnes nouvelles semble désormais anticipée par les cours, ce qui crée un risque de baisse si le gouvernement ne répond pas aux attentes,” a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING, dans une note.

“Malgré tout, les perspectives globales pour les obligations restent positives, en particulier par rapport au déficit de 7,0 à 7,5 % enregistré cette année, et nous nous attendons à ce que les investisseurs profitent de tout repli pour acheter après une vague de ventes.”

En Afrique du Sud , la déclaration budgétaire à moyen terme du pays est attendue cette semaine, avec des prévisions d’amélioration du solde budgétaire et des perspectives plus favorables pour les notations souveraines.

Le rand ZAR= a légèrement progressé de 0,2 %, tandis que l’obligation d’État de référence à échéance 2035 ZAR2035= est restée pratiquement inchangée.

Par ailleurs, en Chine, les données ont montré que la croissance économique s'était redressée au troisième trimestre, sortant de ses plus bas niveaux depuis trois ans, les exportations en forte hausse ayant compensé la prudence des consommateurs dans leurs dépenses. Le yuan CNH= a légèrement progressé de 0,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis quatre ans.

Des décisions concernant les taux d’intérêt sont attendues en fin de semaine en Chine, en Hongrie et en Turquie.