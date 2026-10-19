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Orange et trois opérateurs envisagent une candidature conjointe pour l'attribution de fréquences MSS
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 12:56

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PHOTO D'ARCHIVES : Le logo du géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom est affiché avant la conférence de presse officielle concernant l'ouverture du centre AI Cloud à Munich.

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo du géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom est affiché avant la conférence de presse officielle concernant l'ouverture du centre AI Cloud à Munich.

‌Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone ​ont annoncé lundi étudier la possibilité de présenter une offre conjointe en vue ​de la future attribution de fréquences pour ​les services mobiles par ⁠satellite (MSS) en Europe.

• L'objectif est de ‌répondre à la demande des clients en matière de couverture ​universelle ‌dans les zones mal desservies, de ⁠renforcer la résilience des réseaux publics et de protéger les communications critiques.

• ⁠Les quatre ‌opérateurs prévoient de mettre en ⁠place une infrastructure terrestre essentielle ‌ainsi que d’importantes fonctions de ⁠coordination et de contrôle en ⁠Europe.

• Ils ‌n’investiront pas directement dans une constellation ​de satellites, qui ‌sera fournie par un partenaire satellite qui reste à ​sélectionner.

• La lettre d’intention visant à étudier la possibilité ⁠d’une offre conjointe pour le spectre MSS ne remplace pas les partenariats satellitaires existants.

(Ersen Hakan; Rédigé par Linda Pasquini; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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