Metis TechBio, société cotée à Hong Kong, et Eli Lilly concluent un accord portant sur l'administration de médicaments d'une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société Metis TechBio 7666.HK , cotée à Hong Kong, a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec Eli Lilly LLY.N d'une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, visant à mener des travaux de recherche et de développement sur des technologies d'administration de médicaments spécifiques à certains tissus.

La société chinoise de biotechnologie utilisera sa plateforme propriétaire d’administration de médicaments basée sur l’intelligence artificielle pour développer des technologies de nouvelle génération visant à améliorer la façon dont les médicaments à base de LNP atteignent les tissus cibles.

Metis pourra percevoir un paiement initial de plusieurs dizaines de millions de dollars américains et jusqu’à environ 1,1 milliard de dollars sous forme de paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation.

Elle pourra également percevoir des redevances échelonnées, correspondant à un pourcentage à un chiffre du chiffre d’affaires net annuel des produits développés dans le cadre de cette collaboration.

La société chinoise de biotechnologie utilisera sa plateforme propriétaire de découverte et d’optimisation des lipides ionisables, pilotée par l’IA, pour développer des technologies d’administration visant à améliorer le ciblage et la biodistribution des thérapies à base de LNP.

Metis et Lilly ont pour objectif de découvrir et d’optimiser de nouvelles architectures de LNP susceptibles d’améliorer la spécificité tissulaire et les performances thérapeutiques, avec des applications potentielles dans de nombreux domaines thérapeutiques.