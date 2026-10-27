MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions des marchés émergents progressent, les marchés des changes restent stables dans l'attente des décisions des banques centrales ; les élections sont suivies de près

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Israël se rend aux urnes

* Le chômage en Turquie atteint 8,4% en septembre

* Les valeurs technologiques en tête des hausses après le dépôt du dossier d'introduction en bourse d'Anthropic aux États-Unis

* La décision de la Fed est attendue mercredi

par Sudeshna Ghoshal et Purvi Agarwal

La plupart des actions des marchés émergents ont progressé mardi, emmenées par les géants de la technologie, tandis que les devises sont restées en retrait, les élections dans différentes régions et les décisions des banques centrales restant au centre de l'attention.

Anthropic, le créateur de Claude, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , ce qui a amélioré le sentiment à l'égard des valeurs liées à l'IA. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers la technologie, a progressé de 3% mardi, contribuant à une hausse de 0,9% de l'indice mondial MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF .

Les actions des pays émergents d'Europe ont bien résisté: celles de la Pologne .WIG20 et de la Hongrie .BUX ont progressé respectivement de 0,3% et 0,8%, tandis que celles de la Roumanie .BETI ont reculé de 0,2%.

En Turquie, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage d’un mois sur l’autre pour atteindre 8,4% en septembre, selon les données officielles publiées mardi.

Les actions locales .XU100 sont restées stables, tandis que la livre turque TRYTOM=D3 s'est affaiblie face à l'euro.

Le rand sud-africain ZAR= s'est déprécié de 0,3% face au dollar, tandis que ses actions .JTOPI ont légèrement progressé de 0,2% dans un marché agité. Les données ont montré que le principal indicateur du cycle économique a augmenté de 1,1% en glissement mensuel en août.

La plupart des devises des pays émergents d'Europe ont affiché une tendance modérée face à l'euro, l'indice MSCI

.MIEM00000CUS restant pratiquement inchangé.

Le pétrole a légèrement progressé après s'être retiré des plus hauts niveaux atteints depuis près de six mois lors de la séance précédente. La hausse des cours du pétrole a alimenté les craintes inflationnistes et renforcé les perspectives d'une hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale. O/R

La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne se réunissent cette semaine, les marchés s’attendant largement à ce qu’elles maintiennent leurs taux d’intérêt inchangés.

“Cela indique que ces banques centrales considèrent l’inflation comme un problème, mais pas comme un phénomène incontrôlable”, a déclaré Michael Field, stratège en chef des actions chez Morningstar. “Cette absence de panique se répercute sur les marchés et les investisseurs s’y accrochent.”

LES ÉLECTIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les élections constituent le thème dominant pour les investisseurs cette semaine, la victoire inattendue du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva , étant la plus marquante. Son quatrième mandat historique a déjoué les prévisions des marchés, les précédents et le sentiment anti-sortants qui prévaut à l’échelle mondiale.

Les marchés avaient largement anticipé une victoire du candidat de droite, le sénateur Flavio Bolsonaro, dans l’espoir de réformes et d’une consolidation des dépenses publiques. Les taux d’intérêt sont élevés et les finances publiques sous pression au Brésil.

L’indice Ibovespa .BVSP a chuté de 13% lundi, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars 2020, tandis que le real BRL= a connu sa plus forte chute en une journée depuis janvier 1999. Mardi, l’ETF iShares Brazil coté aux États-Unis EWZ.P est resté stable lors des échanges avant l’ouverture.

Prévoyant une nouvelle vague de ventes, M. Field a déclaré: “Il ne se passera pas grand-chose sur ce marché tant que le gouvernement ne sera pas effectivement en place et que les mesures à prendre n’auront pas été définies.”

“Le fait est que les marchés anticipent actuellement l’arrivée d’un dirigeant de gauche, dont les politiques, vraisemblablement de gauche, vont nuire aux entreprises. Mais cela pourrait ne pas être le cas.”

Dimanche, le Serbe Aleksandar Vučić a reconnu sa défaite face à un mouvement de protestation mené par des étudiants, mettant ainsi fin à son emprise sur le pouvoir qu’il exerçait depuis 2014. L’obligation libellée en euros du pays à échéance 2031 RS336342538= , qui avait rebondi lors de la séance précédente, est restée pratiquement inchangée mardi.

Les marchés suivront de près les élections en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahu est confronté à une lutte que de nombreux Israéliens considèrent comme la plus décisive de l’histoire du pays et comme un référendum sur son leadership depuis les attaques menées par le Hamas en 2023.

Les sondages d’opinion indiquent une course serrée entre le Likoud de Netanyahou, aux côtés de ses alliés de droite, et une alliance rivale menée par Gadi Eisenkot. Le scrutin devrait se clôturer à 22 h (20 h 00 GMT).

Les actions israéliennes .TA125 ont progressé de 1,8%, tandis que le shekel ILS= s'est raffermi de 0,5%.

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