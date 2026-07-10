MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions des marchés émergents devraient enregistrer des baisses hebdomadaires dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de repli du secteur technologique

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* Les actions de l'indice MSCI devraient enregistrer des baisses hebdomadaires, tandis que les devises devraient progresser

* Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs progressent avant l'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis

* La banque centrale polonaise prévoit une inflation supérieure aux prévisions

par Utkarsh Hathi et Purvi Agarwal

La plupart des actions et des devises des marchés émergents ont progressé vendredi, celles d’Asie étant portées par l’optimisme autour de l’IA, tandis que les investisseurs évaluaient les développements au Moyen-Orient qui ont mis les actions sur la voie d’une baisse hebdomadaire. L'indice MSCI mondial des actions des marchés émergents

.MSCIEF a progressé de 0,8%, les hausses étant largement portées par les places boursières asiatiques à forte composante technologique, dans la perspective de l'entrée en bourse aux États-Unis 000660.KS du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix , qui permettra de tester la demande en matière d'IA et donnera le ton pour le secteur avant la publication des résultats trimestriels.

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a progressé de 2,5%, tandis que l'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a gagné 0,6%, enregistrant ainsi leur plus forte hausse hebdomadaire depuis neuf mois.

En début de semaine, un recul mondial du secteur technologique, lié aux craintes que des valorisations élevées ne limitent la reprise, ainsi que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’un accord provisoire avec l’Iran était “terminé”, ont pesé sur l’appétit pour le risque et mis l’indice boursier sur la voie d’une baisse hebdomadaire.

“Les élections de mi-mandat sont cruciales pour Trump, et il est enclin à conclure un accord pour contenir les prix du pétrole… Si nous aboutissons à un accord défavorable aux États-Unis après les élections de mi-mandat, nous pourrions assister à une nouvelle escalade au Moyen-Orient”, a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies, en référence aux élections de mi-mandat au Congrès américain prévues en novembre.

Vendredi, d’autres actions des marchés émergents ont également progressé: l’indice polonais des valeurs vedettes

.WIG20 a gagné 1,5% et l’indice de référence hongrois .BUX a progressé de 0,4%.

L'indice roumain .BETI a légèrement progressé de 0,3%, oscillant entre hausses et baisses tout au long de la semaine. Il pourrait mettre fin à une série de cinq semaines de hausse s'il clôture en baisse sur la semaine.

L'indice sud-africain .JTOPI a gagné 0,3%, mais la baisse des cours des métaux, notamment de l'or, a pesé sur les valeurs minières, limitant ainsi la progression de l'indice. L'indice turc .XU100 a progressé de 1,3%.

Sur le front des devises, l’indice MSCI .MIEM00000CUS a progressé de 0,1% et s’apprêtait à enregistrer une légère hausse hebdomadaire.

Les devises asiatiques ont affiché des évolutions mitigées face au dollar. Le rand sud-africain ZAR= et la livre turque

TRYTOM=D3 sont restés pratiquement inchangés.

La plupart des devises des pays émergents d’Europe se sont affaiblies face à l’euro, le zloty polonais PLN= et le forint hongrois HUF= s’étant tous deux dépréciés de 0,3%. La banque centrale polonaise s'attend à ce que l'inflation suive une trajectoire légèrement plus élevée que ses prévisions précédentes en raison du conflit au Moyen-Orient, tandis que le gouverneur Henryk Wnorowski a déclaré qu'il était trop tôt pour se prononcer sur une baisse des taux en septembre.

Les investisseurs se sont inspirés du rapport sur l’emploi aux États-Unis publié la semaine dernière, plus faible que prévu, qui indiquait un marché du travail stable et les a incités à réduire certains paris sur des hausses imminentes des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Par ailleurs, le yen s’est redressé à l’annonce que le Japon prévoyait d’encourager les fonds de pension à accroître leurs avoirs en actifs financiers nationaux, une mesure qui, selon les analystes, pourrait apporter un soutien plus important à la devise malmenée qu’une intervention.

POINTS FORTS: ** Les marchés des carburants laissent entrevoir une pénurie d’approvisionnement malgré la stabilisation des cours du pétrole ** La remontée de l’inflation en Turquie fait peser des risques sur les perspectives à court terme, selon le gouverneur de la banque centrale ** Les flux vers les fonds communs de placement en actions indiens rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un an, selon les données de l’AMFI

Pour les ACTUALITÉS À LA UNE sur les marchés émergents

nTOPEMRG

Pour le rapport sur les marchés d'EUROPE CENTRALE, voir

CEE/

Pour le rapport sur le marché TURC, voir .IS

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir RU/RUB