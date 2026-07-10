Nicollin Environnement en négociation pour la vente d'une majorité de ses parts à Morgan Stanley

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le groupe français Nicollin est entré en "négociation exclusive" avec le fonds d'infrastructures de la banque américaine Morgan Stanley, MSIP, pour lui céder une part majoritaire de ses activités dans ses pôles Environnements et Eau, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.

"Aux termes de cet accord, Morgan Stanley Infrastructure Partners deviendrait l'actionnaire majoritaire de Nicollin Environnement, la famille Nicollin conservant une participation minoritaire et un rôle dans la gouvernance, aux côtés de MSIP", précise le groupe familial fondé en 1945 et dont le siège est à Montpellier (sud).

La transaction envisagée concerne Nicollin Environnement, qui emploie 4.800 personnes dans les métiers de la gestion des déchets et de la propreté urbaine, ainsi que de la gestion de l'eau et de l'assainissement, et réalise un chiffre d'affaires annuel de 450 millions d'euros, a précisé un porte-parole de l'entreprise à l'AFP.

Les activités du pôle "Services" (propreté, sécurité, maintenance des bâtiments et espaces verts...) soit 7.200 employés, pour un chiffre d'affaires de 250 M EUR sont "exclues du périmètre de cette opération et demeurent détenues exclusivement par la famille Nicollin", selon la même source.

La part exacte que détiendrait MSIP dans Nicollin Environnement, le montant de la transaction et le calendrier des négociations n'ont pas été précisés.

Avant de décider la vente d'une part majoritaire du capital, la famille Nicollin avait "étudié plusieurs scénarios", convaincue que des "investissement importants" sont nécessaires pour "accompagner" les mutations en cours: "transition environnementale, décarbonations, électrification des flottes, intelligence artificielle, modernisation des outils industriels ou encore évolution des attentes des collectivités", selon le communiqué.

A l'issue du processus, "les équipes resteraient en place, les activités se poursuivraient normalement et les engagements pris auprès des clients, des collectivités et des partenaires demeureraient inchangés", assure également le groupe.

Cette opération n'a "pas de liens" avec la décision prise la semaine dernière par Laurent et Olivier Nicollin, les deux dirigeants du groupe, de renoncer, après des mois de réflexion, à revendre le MHSC, le club de football actuellement en Ligue 2 créé par leur père Louis il y a 52 ans, a assuré le porte-parole du groupe.