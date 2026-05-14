MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street termine en hausse grâce au rebond du secteur technologique ; les investisseurs ont les yeux rivés sur les négociations à Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,75 %, S&P 500 +0,77 %, Nasdaq +0,88 %

* Nvidia en hausse après l'annonce de l'autorisation par les États-Unis de la vente de puces à la Chine

* Cisco atteint un niveau record après avoir revu ses prévisions à la hausse

* La Chine va commander 200 Boeing – Trump

* Cerebras bondit de 90 % au-dessus du prix d'offre lors de son introduction en bourse

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions américaines ont progressé jeudi, portées par un rebond des valeurs technologiques, les investisseurs ayant bien accueilli des données économiques globalement solides et suivi de près l'évolution de la situation à Pékin, où le président américain Trump participait à une réunion cruciale avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les trois principaux indices boursiers américains ont gagné du terrain, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant de nouveaux records de clôture.

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a clôturé à seulement 0,3 % de son plus haut niveau de clôture historique atteint le 10 février.

“Tout le monde se pose la même question: combien de temps encore ce rallye va-t-il durer? Beaucoup de gens adorent ce rallye, mais ils sont aussi nerveux en même temps”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. “Il faut être dans le coup pour gagner, et non pas rester sur la touche à regarder le marché atteindre des sommets historiques.”

Trump a assisté au sommet accompagné d’une délégation comprenant notamment Elon Musk, directeur général de Tesla

TSLA.O , et Jensen Huang, directeur général du fabricant de puces d’intelligence artificielle Nvidia NVDA.O .

L'action Nvidia a clôturé en hausse de 4,4% après que les États-Unis ont autorisé les ventes des puces H200 de la société à des entreprises chinoises.

Le sommet entre Trump et Xi a pour but d’aborder un large éventail de questions, notamment le commerce, les ventes d’armes américaines à Taïwan et la réouverture du détroit d’Ormuz. Cette voie maritime, par laquelle l’Asie s’approvisionne en grande partie en pétrole brut, a été pratiquement fermée pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

“Il s’agit manifestement de réunions aux enjeux très importants”, a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs à Dallas. “Il s’agit certes d’une compétition entre grandes puissances, mais je pense que ces deux économies ont tout à gagner à travailler ensemble.”

“Je me réjouis de voir les deux dirigeants collaborer, d’entendre ce ton de collaboration, et j’espère que cela se traduira par des accords à long terme”, a ajouté Monaghan.

Sur le plan économique, les ventes au détail ont été conformes aux attentes, mais soutenues par la hausse des prix de l'essence résultant de la guerre contre l'Iran. L'essence a été en grande partie responsable de la plus forte hausse des prix à l'importation depuis octobre 2022.

Une série de rapports sur l’inflation publiés cette semaine a montré le risque que la flambée des coûts énergétiques se répercute sur d’autres biens et services, anéantissant ainsi les espoirs d’une baisse des taux à court terme de la part d’ la Réserve fédérale américaine.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a qualifié l'inflation de “risque le plus pressant” pour l'économie américaine, qu'il a qualifiée de “résiliente”. Bien que Schmid ne dispose pas de droit de vote sur la politique monétaire cette année, ses remarques reflètent le point de vue de l'aile “hawkish” de la Fed.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 370,26 points, soit 0,75 %, pour atteindre 50.063,46 points, le S&P 500

.SPX a gagné 56,99 points, soit 0,77 %, à 7.501,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 232,88 points, soit 0,88 %, à 26.635,22.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur des matériaux .SPLRCM a subi les pertes les plus importantes.

Les actions des semi-conducteurs .SOX ont été portées par Nvidia, tandis que d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, notamment Qualcomm QCOM.O , Intel INTC.O , Sandisk SNDK.O et Micron MU.O ont reculé de 3,4% à 6,1%.

Les secteurs qui ont souffert de l'engouement continu pour l'IA et des troubles persistants au Moyen-Orient figuraient parmi les plus performants de la séance, notamment les logiciels et services .SPLRCIS , les transports .DJT et les banques régionales .KRX .

Cisco CSCO.O a bondi de 13,4% pour atteindre un plus haut historique après que le géant des réseaux informatiques a annoncé près de 4.000 suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan de restructuration, et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Les actions cotées aux États-Unis de la société d'infrastructures technologiques Nebius Group NBIS.O ont progressé de 6,7% après que Northland Capital a relevé son objectif de cours de 15,3% à 248 dollars par action.

La Chine a accepté d'acheter 200 avions à Boeing

BA.N , a déclaré le président Trump à Fox News. Malgré cela, l'action du constructeur aéronautique a chuté de 4,7%.

Le fabricant de puces Cerebras CBRS.O a bondi de 68,2% lors de son entrée en bourse aux États-Unis.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,6 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 500 nouveaux plus-hauts et 95 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 2.755 titres ont progressé et 1.980 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 1,39 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 113 nouveaux plus-hauts et 130 nouveaux plus-bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 18,77 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,17 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.