Cerebras réussit une entrée en Bourse spectaculaire dans l'ombre de Nvidia
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 22:35
Fondée en 2015 à Sunnyvale, au coeur de la Silicon Valley, Cerebras s'est fait connaître avec une architecture radicalement différente de celle des processeurs graphiques traditionnels. Sa technologie phare, le Wafer-Scale Engine 3, est conçue à l'échelle d'une tranche entière de silicium, ce qui permet de rapprocher calcul, mémoire et communication dans un même système. L'entreprise affirme que son processeur est 58 fois plus grand qu'un GPU de référence et peut offrir une inférence jusqu'à 15 fois plus rapide sur certains modèles open source.
Dans sa dernière publication de blog, Cerebras défend une thèse simple pour expliquer l'intérêt de sa technologie. Selon l'entreprise, la compétition dans l'intelligence artificielle ne se limite plus à la taille ou à la qualité des modèles, mais se déplace vers la vitesse d'inférence, c'est-à-dire la capacité à produire davantage de tokens par seconde. Cette vitesse devient critique pour les laboratoires d'IA et les entreprises, car elle accélère les cycles de développement, les tests produits et le déploiement d'applications commerciales.
Au-delà de l'effet d'annonce lié à l'IPO, le profil des fondateurs contribue également à crédibiliser le dossier auprès des investisseurs. Cerebras est dirigée par Andrew Feldman, déjà connu dans l'écosystème des centres de données après avoir cofondé SeaMicro, spécialiste des microserveurs à faible consommation racheté par AMD en 2012. À ce niveau de valorisation, la suite dépendra désormais de la capacité du groupe à transformer son avance technologique revendiquée en revenus récurrents face à Nvidia, AMD et aux grands fournisseurs de cloud.
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