Wall Street termine en hausse, poussée par la tech et le sommet Xi-Trump

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine.

L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,77%) ont touché de nouveaux records en clôture pour la deuxième séance d'affilée, s'établissant respectivement à 26.635,22 et 7.501,24 points.

Le Dow Jones s'est octroyé 0,75%, repassant au-dessus du seuil symbolique des 50.000 points.

"Le climat reste globalement optimiste", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com. "Le marché continue d'avancer malgré des voix qui s'élèvent pour dire qu'il est surévalué à court terme."

"Chaque légère baisse est suivie d'achats, et les titres phares qui nous ont menés jusqu'ici continuent de dominer", poursuit l'analyste.

C'est le cas notamment des valeurs technologiques, dont certains grands noms du secteur des semi-conducteurs.

Première capitalisation mondiale et symbole de l'euphorie autour de l'intelligence artificielle (IA), Nvidia a ainsi gagné 4,39%, s'approchant du seuil historique des 6.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Broadcom a pris 5,41%, AMD s'est octroyé 0,94% et Marvell, 2,55%.

Autre signe de l'engouement pour l'IA: la start-up américaine de puces électroniques Cerebras a connu un envol spectaculaire pour ses premiers pas à Wall Street jeudi.

Le titre a clôturé à 313,44 dollars, soit une prime de 68,15% par rapport au prix initial de cotation. En prenant en compte les titres côtés et d'autres instruments financiers, sa valorisation a atteint 95 milliards de dollars, ont calculé les médias américains.

En parallèle, "les investisseurs se réjouissent de discussions positives entre les Etats-Unis et la Chine à Pékin", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Concernant le conflit au Moyen-Orient, le président américain a déclaré que son homologue chinois, Xi Jinping, lui avait offert son aide au sujet du détroit d'Ormuz, dont le blocage entraîne d'importantes répercussions sur l'approvisionnement mondial en or noir.

Le marché anticipe également "une plus ample collaboration entre les deux plus grandes économies mondiales", souligne Jose Torres.

"Nous devons être des partenaires, pas des rivaux", a affirmé jeudi M. Xi à M. Trump. Il a promis devant des patrons américains que les portes de son pays allaient "s'ouvrir toujours plus grand", selon un média d'État.

Au tableau des valeurs, le constructeur Boeing a perdu 4,69% à 229,32 dollars.

Donald Trump a annoncé jeudi que la Chine avait accepté d'acheter environ 200 "gros" avions au groupe, mais le marché attendait une commande bien supérieure.

Le spécialiste des équipements de télécommunications Cisco s'est envolé de 13,41%, à 115,53 dollars, après avoir nettement relevé ses prévisions.

Avec un carnet de commandes bien fourni grâce aux géants des infrastructures liées à l'IA, Cisco anticipe un chiffre d'affaires annuel dans ce domaine de 9 milliards de dollars, contre une cible précédente fixée à 5 milliards.

Le spécialiste suédois des services financiers Klarna (+20,23% à 16,46 dollars) a été propulsé, après la publication de ses résultats du premier trimestre. Le groupe a notamment généré un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars (+44% sur un an).

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,48% vers 20H30 GMT, contre 4,47% la veille.

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