MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street devrait ouvrir en hausse après la publication de chiffres de l'emploi encourageants et la reprise du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,37 %, S&P 500 +0,55 %, Nasdaq +0,87 %

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes en avril

* Microchip Technology en hausse après des prévisions optimistes pour le premier trimestre

* Cloudflare s'effondre; prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations

(Mises à jour après la publication des chiffres de l'emploi) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Les actions américaines semblaient se diriger vers une ouverture en hausse vendredi après qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a apaisé les inquiétudes concernant la santé du marché du travail, tandis que le rebond des fabricants de puces électroniques a également soutenu le moral des investisseurs.

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint un niveau record après que le rapport sur l'emploi très attendu du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 115 000 emplois en avril, un chiffre bien supérieur aux estimations des économistes qui tablaient sur 62 000.

Le rapport a également montré que le taux de chômage s'était maintenu à 4,3 %, soulignant la résilience du marché de l'emploi mais renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

"Cela confirme que nous avons un marché du travail solide, ce qui devrait rassurer les consommateurs et leur permettre de maintenir leurs habitudes de consommation résilientes", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Les traders ont continué de parier que la banque centrale maintiendrait ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

À 8 h 49 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont gagné 183 points, soit 0,37 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont progressé de 40,5 points, soit 0,55 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont gagné 249,5 points, soit 0,87 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi après les pertes de la séance précédente, Microchip Technology

MCHP.O progressant de près de 2% en pré-ouverture après avoir annoncé un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations. Qualcomm QCOM.O a bondi de 6,2%, tandis que Nvidia NVDA.O a gagné 1%. Ces hausses ont contribué à faire oublier les inquiétudes suscitées par les affrontements entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe, qui ont assombri les espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient et d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, une voie de transit essentielle pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié. Les cours du pétrole LCoc1 CLc1 ont dépassé les 100 dollars le baril. O/R

DES RÉSULTATS SOLIDES

Malgré les craintes que les prix du pétrole n'alimentent l'inflation, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont atteint des niveaux records, soutenus par une saison de résultats solides, des signes de résilience de l'économie et l'optimisme quant aux perspectives des entreprises technologiques et d'intelligence artificielle.

Sur les 440 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre à ce jour, 83% ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est à comparer à une moyenne à long terme d'environ 67%.

Cependant, certains résultats ont déçu ce jour-là.

L'action Cloudflare NET.N a plongé de 16,2% après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait supprimer environ 20% de ses effectifs et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a chuté de 13,1% après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 6,6% après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 7,9% après avoir signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.