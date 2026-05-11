MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme de Wall Street restent en berne alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,11 %, le S&P 500 de 0,05 % et le Nasdaq progresse de 0,05 %

* Les cours du pétrole bondissent de 3 % en raison des tensions avec l'Iran

* Intel grimpe après le rebond de vendredi

(Mise à jour des cours et commentaires des analystes) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de Wall Street étaient en baisse lundi, marquant une pause après le rebond record de la semaine dernière, les investisseurs s'inquiétant des signes d'une impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui ont fait grimper les cours du pétrole.

Le rejet rapide par le président américain Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a attisé les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cela a fait grimper les prix du brut LCOc1 CLc1 de près de 3 %. O/R

"Bien que le prix du pétrole soit plus élevé, il n'y a aucun signe de panique sur le marché", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Il faut s'attendre à des discussions animées sur les détails d'une voie vers une résolution pacifique. Tout cela fait partie d'une négociation."

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC clôturant tous deux à des niveaux records vendredi, soutenus par des résultats d'entreprises optimistes, un rapport mensuel solide sur l'emploi et l'espoir d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.

À 7 h 18 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 56 points, soit 0,11 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 4 points, soit 0,05 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 13,25 points, soit 0,05 %.

Les investisseurs se tourneront désormais vers les données de l'indice des prix à la consommation de mardi, qui devraient montrer une légère hausse de l'inflation en avril, le conflit au Moyen-Orient exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'énergie.

Bien que les États-Unis soient un exportateur net de pétrole, les inquiétudes concernant l'impact de la guerre sur la demande des consommateurs et les entreprises persistent. Les chiffres des prix à la production et des ventes au détail mensuelles sont également attendus plus tard dans la semaine.

Une rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping est également attendue plus tard cette semaine, au cours de laquelle les deux dirigeants devraient discuter de l'Iran, de Taïwan, de l'intelligence artificielle et des armes nucléaires, tout en évaluant la prolongation d'un accord sur les minéraux critiques .

La saison des résultats du premier trimestre va bientôt toucher à sa fin après des performances bien meilleures que prévu de la part des entreprises, en particulier dans le secteur technologique, qui ont contribué à propulser les actions vers de nouveaux sommets.

Parmi les grands noms de cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia NVDA.O et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Intel INTC.O a grimpé de 5,6 % en pré-ouverture après avoir bondi de 14 % vendredi à la suite d'un rapport faisant état d'un accord préliminaire avec Apple AAPL.O concernant la fabrication de puces. Parmi les autres titres en mouvement, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O ont chuté de 0,9 % à 1,6 %. Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis ont reculé alors que les cours de l'or XAU= ont baissé de 1 %. Newmont NEM.N , Sibanye Stillwater SBSW.N et Harmony Gold HMY.N ont perdu entre 1,6 % et 1,7 %.