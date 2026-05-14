MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq remontent grâce au secteur technologique ; les investisseurs ont les yeux rivés sur les négociations à Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,66 %, S&P 500 +0,64 %, Nasdaq +0,77 %

* Nvidia en hausse après l'annonce de l'autorisation par les États-Unis de vendre des puces à la Chine

* Cisco bondit à un niveau record après avoir relevé ses prévisions

* La Chine va commander 200 Boeing – Trump

* Cerebras bondit de 90 % au-dessus du prix d'offre lors de son introduction en bourse

(Mise à jour en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Wall Street a progressé jeudi, porté par un rebond des valeurs technologiques, les investisseurs ayant bien accueilli des données économiques globalement solides et suivi de près l'évolution de la situation à Pékin, où le président américain Trump participait à une réunion cruciale avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq étant en passe d'enregistrer de nouveaux records de clôture.

« Tout le monde se pose la même question: combien de temps ce rebond de l'() va-t-il durer? Beaucoup de gens apprécient ce rebond, mais ils sont aussi nerveux en même temps », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. « Il faut être dans le jeu pour gagner, et non pas rester sur la touche à regarder le marché atteindre des sommets historiques. »

Le président Trump a assisté au sommet accompagné d’une délégation comprenant Elon Musk et Jensen Huang, respectivement directeur général de Tesla TSLA.O et du fabricant de puces pour l’intelligence artificielle Nvidia NVDA.O .

Dans le même temps, l’action Nvidia a progressé de 3,6 % après que les États-Unis ont levé les restrictions sur la vente des puces H200 de la société à des entreprises chinoises.

Le sommet entre Trump et Xi a pour but d’aborder un large éventail de questions, notamment le commerce, les ventes d’armes américaines à Taïwan et la réouverture du détroit d’Ormuz. Cette voie maritime , par laquelle l’Asie s’approvisionne en grande partie en pétrole brut, a été pratiquement fermée pendant la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

« Trump a besoin de Xi pour aider à rouvrir ce détroit, Xi a besoin de pétrole et Trump a besoin d’une issue à la guerre », a ajouté Pavlik. «Les enjeux sont donc considérables. Ils négocient tous deux à partir de ce que j’imagine être, pour chacun, une position de force. »

Sur le plan économique, les ventes au détail ont été conformes aux attentes, mais soutenues par la hausse des prix de l'essence résultant de la guerre contre l'Iran. L'essence a été en grande partie responsable de la plus forte hausse des prix à l'importation depuis octobre 2022.

Une série de rapports sur l’inflation publiés cette semaine a montré le risque que la flambée des coûts énergétiques se répercute sur d’autres biens et services, anéantissant ainsi les espoirs d’une baisse des taux à court terme par la Réserve fédérale américaine.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid , a qualifié l’inflation de « risque le plus pressant » pour l’économie américaine, qu’il qualifie d’« économie résiliente ». Bien que M. Schmid ne dispose pas de droit de vote sur la politique monétaire cette année, ses remarques reflètent l’aile « hawkish » de la Fed, réticente à baisser les taux.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 329,85 points, soit 0,66 %, pour atteindre 50 023,05 points, le S&P 500

.SPX a gagné 47,92 points, soit 0,64 %, à 7 492,33 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 202,62 points, soit 0,77 %, à 26 604,97.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que le secteur des matériaux .SPLRCM a subi les pertes les plus importantes.

Les valeurs des semi-conducteurs .SOX ont été portées par Nvidia, tandis que d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, notamment Qualcomm QCOM.O , Intel INTC.O , Sandisk SNDK.O et Micron MU.O ont reculé de 1,9 % à 5,9 %.

Les secteurs qui ont souffert de l'engouement continu pour l'IA et des troubles persistants au Moyen-Orient ont figuré parmi les plus performants de la séance , notamment les logiciels et services .SPLRCIS , les transports .DJT et les banques régionales .KRX .

Cisco CSCO.O a bondi de 12,8 % pour atteindre un plus haut historique après que le géant des réseaux informatiques a annoncé près de 4 000 suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan de restructuration, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Les actions cotées aux États-Unis de la société d'infrastructures technologiques Nebius Group NBIS.O ont progressé de 7,7 % après que Northland Capital a relevé son objectif de cours de 15,3 % à 248 dollars par action.

La Chine a accepté d'acheter 200 avions à Boeing

BA.N , a déclaré le président Trump à Fox News. Malgré cela, l'action du constructeur aéronautique a reculé de 3,7 %.

Cerebras CBRS.O a bondi de près de 90 % au-dessus de son prix d'offre lors de son entrée en bourse aux États-Unis.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,85 pour 1. On a enregistré 381 nouveaux plus hauts et 81 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Au Nasdaq, 2 830 titres ont progressé et 1 852 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 1,53 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 101 nouveaux plus hauts et 112 nouveaux plus bas.