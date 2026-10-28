 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marchés américains : le S&P 500 et le Nasdaq ouvrent en hausse grâce à SK Hynix
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:32

Ajouter Boursorama à vos sources

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse mercredi, les valeurs du secteur des puces mémoire ayant progressé après les résultats exceptionnels de SK Hynix, tandis que les investisseurs considéraient les prochaines publications de résultats des grandes entreprises comme le prochain test pour le secteur de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 42,1 points, soit 0,08 %, à 52 335,43 à l'ouverture. Le S&P 500 .SPX a gagné 13,0 points, soit 0,17 %, à 7 735,56, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 63,8 points, soit 0,24 %, à 26 541,607.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 475,10 Pts Index Ex +0,19%
NASDAQ Composite
26 549,85 Pts Index Ex +0,27%
S&P 500
7 743,98 Pts CBOE +0,28%
S&P 500 INDEX
7 743,98 Pts CBOE +0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,13 -0,06%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank