Marchés américains : le S&P 500 et le Nasdaq ouvrent en hausse grâce à SK Hynix

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse mercredi, les valeurs du secteur des puces mémoire ayant progressé après les résultats exceptionnels de SK Hynix, tandis que les investisseurs considéraient les prochaines publications de résultats des grandes entreprises comme le prochain test pour le secteur de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 42,1 points, soit 0,08 %, à 52 335,43 à l'ouverture. Le S&P 500 .SPX a gagné 13,0 points, soit 0,17 %, à 7 735,56, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 63,8 points, soit 0,24 %, à 26 541,607.

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