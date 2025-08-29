 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marché: vers une fin de semaine plutôt morose
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 11:28

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retrait ce vendredi (-0,4% à Londres, -0,6% à Francfort, à Milan et à Paris), alors que les incertitudes au sujet de la situation politique française continuent de préoccuper les investisseurs.

Ils redoutent en effet qu'une chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre ne se traduise par une nouvelle impasse budgétaire et par une dégradation de la dette publique française par les grandes agences de notation.

'Dans la plupart des grands pays de l'Union Economique et Monétaire, la dette publique en pourcentage du PIB est déjà plus élevée qu'avant l'éclatement de la crise de la dette souveraine en 2010', souligne plus largement Commerzbank.

'Certains investisseurs craignent qu'une nouvelle crise de la dette souveraine ne survienne', poursuit la banque allemande, considérant toutefois que 'le scénario le plus évident n'est pas nécessairement le plus probable'.

En attendant d'en savoir davantage sur la situation en France, les investisseurs vont pouvoir se concentrer cet après-midi sur les Etats-Unis et suivront très certainement avec attention la publication de l'indice des prix 'core' PCE.

'Le déflateur des dépenses, mesure d'inflation favorite de la Fed, dépasse la cible de la Fed depuis mars 2021 et pourrait se tendre à nouveau en juillet compte tenu des derniers rapports sur le CPI et le PPI', prévenait Oddo BHF en début de semaine.

Outre cet indicateur clé pour la politique monétaire, doivent paraitre les revenus et dépenses des ménages américains et l'indice UMich de confiance du consommateur, qui permettront d'évaluer la santé de la consommation aux Etats-Unis.

De ce côté-ci de l'Atlantique, la matinée a vu paraitre plusieurs données françaises, dont une confirmation de la croissance de 0,3% du PIB au deuxième trimestre, et une estimation provisoire de l'inflation à +0,9% pour le mois d'août.

