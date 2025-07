Marché: morosité sur les derniers propos de Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - La morosité reprend le dessus ce vendredi sur les places européennes (-0,3% à Londres, -0,8% à Paris, -0,9% à Francfort, -1,2% à Milan), les dernières annonces de Donald Trump sur sa politique commerciale ravivant l'aversion au risque.



Le président américain a annoncé jeudi soir qu'il comptait imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits importés du Canada à partir du 1er août, mais aussi qu'il prévoyait d'envoyer un courrier d'avertissement à l'Union européenne.



Ce revirement de la Maison Blanche, qui semblait jusqu'ici privilégier la piste des négociations, laisse redouter une nouvelle escalade des tensions commerciales, une préoccupation qui avait été mise de côté par les marchés récemment.



Nourrissant ainsi un retour de l'aversion au risque, ces dernières nouvelles amènent les indices européens à prendre le contrepied de Wall Street la veille, où le Dow Jones a terminé la séance sur un gain de plus de 0,4%.



'Le Dow Jones a continué de s'évoluer près de ses plus hauts historiques, le sentiment des investisseurs restant soutenu par les attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la Réserve fédérale', expliquait ce matin Linh Tran.



Cet analyste de marché chez XS.com soulignait toutefois que la dynamique haussière de l'indice américain était freinée par une prudence croissante face aux risques émergents liés aux politiques tarifaires de l'administration Trump.



'Toute nouvelle négative, qu'elle soit liée à la géopolitique, aux tarifs douaniers ou à l'inflation, pourrait servir de catalyseur à de fortes prises de bénéfices, d'autant plus que de nombreuses actions se négocient près de valorisations tendues', prévenait-il.



Sur le front des statistiques en Europe, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1% sur un an en juin, après +0,7% en mai, d'après l'Insee qui révise ainsi en hausse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois écoulé.



Au Royaume-Uni, la production industrielle a diminué de 0,9% en mai par rapport au mois précédent (dont une baisse de 1% pour le secteur manufacturier proprement-dit), tandis que le déficit commercial est resté stable à 21 milliards de livres sterling.



Du côté des valeurs, bp gagne plus de 2% à Londres, le groupe énergétique prévoyant désormais une augmentation de sa production au deuxième trimestre par rapport au premier, alors qu'il anticipait jusqu'ici une production relativement stable.





