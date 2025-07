Bayrou annonce 900 millions d'euros d'investissements en capital-risque

Le Premier ministre François Bayrou a annoncé mardi, à l'occasion de son discours sur les grandes orientations du budget 2026, un investissement de 900 millions d'euros à destination des jeunes entreprises innovantes , au milieu de nombreuses pistes d'économies.

Le Premier ministre français François Bayrou assiste à un discours à l'Hôtel de Brienne à Paris, le 13 juillet 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

"Nous consacrerons 900 millions d'euros de financement en fonds propres supplémentaires à l'investissement dans les entreprises", a déclaré M. Bayrou, soulignant que le capital-risque était "un outil puissant pour l'innovation et la croissance des entreprises".

Le capital-risque comprend les opérations de prise de participation par des fonds privés ou publics dans de jeunes entreprises prometteuses, non cotées en Bourse, dans l'optique de favoriser leur développement et de réaliser une plus-value conséquente au moment de la revente de cette participation.

Or le nombre de levées de fonds de start-up françaises a diminué de 60% au premier semestre 2025 sur un an, selon une étude du cabinet In Extenso Innovation Croissance publiée mardi, un signe inquiétant pour la survie de nombre d'entre elles. L'étude note également que la baisse du capital-risque est plus marquée en France qu'en Europe.

La banque publique Bpifrance est un des outils de financement public en fonds propres, notamment dans le capital-risque.