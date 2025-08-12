 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
+0,34%
Indices
Chiffres-clés

Marché: léger repli à New York pour entamer la semaine
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 07:20

(Zonebourse.com) - Wall Street a entamé en léger repli une semaine qui s'annonce riche en indicateurs économiques, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation américaine qui pourraient bien faire évoluer les anticipations en matière de baisse de taux.

A la clôture lundi, le Dow Jones a reculé de 0,45% à 43.975 points et le S&P500 a cédé 0,25% à 6.373 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,3% à 21.385 points, au terme d'une journée dépourvue de statistique.

Néanmoins, la publication mensuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour juillet aux Etats-Unis, ce mardi, pourrait montrer si les marchés ont raison ou tort d'anticiper une baisse des taux de la Fed le mois prochain.

'Un IPC américain plus faible que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire en septembre', estimait ainsi Michaël Lok, gérant chez UBP (Union Bancaire Privée).

'Les tarifs douaniers ont probablement entraîné une accélération de la hausse des prix des biens, malgré de nouvelles baisses des prix des véhicules', pronostiquait-on à ce sujet chez Bank of America.

Les relations commerciales devraient d'ailleurs rester au coeur des préoccupations, même si une prolongation de la trêve commerciale entre Washington et Pékin pour 90 jours supplémentaires a été annoncée cette nuit par la Maison Blanche.

Outre l'inflation, le calendrier statistique de la semaine s'annonce particulièrement chargé vendredi, avec notamment les ventes de détail et la production industrielle pour le mois dernier, ainsi que l'indice UMich de confiance des ménages.

Sur le front des valeurs, les publications de résultats de cette semaine comprendront celles du géant des équipements réseaux Cisco, du constructeur de machines agricoles Deere et de l'équipementier pour l'industrie des puces Applied Materials.

Pour l'heure, Micron Technology a pris environ 4% ce lundi, sur un relèvement par le fabricant de puces de ses objectifs pour le trimestre en cours, avec 'l'amélioration des prix, en particulier dans le domaine de la DRAM, et une exécution solide'.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • courbe-gérant (Crédits: Adobe Stock)
    Gestion de portefeuille active vs passive : que choisir ?
    information fournie par Café de la Bourse 12.08.2025 08:57 

    Dans l'univers de la gestion de portefeuille, deux grandes approches s'offrent aux investisseurs particuliers comme aux professionnels : la gestion active et la gestion passive. Chacune repose sur une philosophie distincte et répond à différents objectifs, selon ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.08.2025 08:52 

    (Actualisé avec UBS, Bellway) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de ... Lire la suite

  • SANOFI : La tendance baissière peut reprendre
    SANOFI : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.08.2025 08:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WORLDLINE SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    WORLDLINE SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 12.08.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank