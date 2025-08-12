Marché: léger repli à New York pour entamer la semaine information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - Wall Street a entamé en léger repli une semaine qui s'annonce riche en indicateurs économiques, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation américaine qui pourraient bien faire évoluer les anticipations en matière de baisse de taux.



A la clôture lundi, le Dow Jones a reculé de 0,45% à 43.975 points et le S&P500 a cédé 0,25% à 6.373 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,3% à 21.385 points, au terme d'une journée dépourvue de statistique.



Néanmoins, la publication mensuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour juillet aux Etats-Unis, ce mardi, pourrait montrer si les marchés ont raison ou tort d'anticiper une baisse des taux de la Fed le mois prochain.



'Un IPC américain plus faible que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire en septembre', estimait ainsi Michaël Lok, gérant chez UBP (Union Bancaire Privée).



'Les tarifs douaniers ont probablement entraîné une accélération de la hausse des prix des biens, malgré de nouvelles baisses des prix des véhicules', pronostiquait-on à ce sujet chez Bank of America.



Les relations commerciales devraient d'ailleurs rester au coeur des préoccupations, même si une prolongation de la trêve commerciale entre Washington et Pékin pour 90 jours supplémentaires a été annoncée cette nuit par la Maison Blanche.



Outre l'inflation, le calendrier statistique de la semaine s'annonce particulièrement chargé vendredi, avec notamment les ventes de détail et la production industrielle pour le mois dernier, ainsi que l'indice UMich de confiance des ménages.



Sur le front des valeurs, les publications de résultats de cette semaine comprendront celles du géant des équipements réseaux Cisco, du constructeur de machines agricoles Deere et de l'équipementier pour l'industrie des puces Applied Materials.



Pour l'heure, Micron Technology a pris environ 4% ce lundi, sur un relèvement par le fabricant de puces de ses objectifs pour le trimestre en cours, avec 'l'amélioration des prix, en particulier dans le domaine de la DRAM, et une exécution solide'.





