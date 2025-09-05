Marché: le rapport sur l'emploi aux USA attendu avec sérénité information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi dans un marché occupé à attendre le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui apparaît comme une ultime case à cocher en vue d'une baisse des taux de la Réserve fédérale dans une dizaine de jours.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - s'adjuge 29 points à 7735 points, signalant une modeste progression en début de séance.



Sauf énorme surprise, rien ne semble être en mesure de faire dévier les anticipations d'un assouplissement monétaire à l'issue de la prochaine réunion du FOMC, le comité stratégique de la banque centrale américaine, prévue les 16 et 17 septembre.



Les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base, selon le baromètre FedWatch du CME.



Les investisseurs espèrent cependant que la tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues ces derniers jours, sera bien confirmée dans les chiffres officiels que livrera le Département du Travail à 14h30.



Les économistes prévoient autour de 75.000 créations de postes au mois d'août, contre 73.000 en juillet, pour un taux de chômage attendu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.



'Un mauvais rapport sur l'emploi pour le mois d'août et/ou des révisions annuelles du niveau d'emploi très négatives (....) pourraient même ouvrir la voie à une baisse de 50 points de base', estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



Au-delà de la situation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les indices CPI et PPI qui seront dévoilés la semaine prochaine.



Tous les yeux n'en seront pas moins rivés cet après-midi sur les chiffres de l'emploi américain, qui pourraient également avoir des répercussions sur le marché obligataire suite au brusque regain de tensions du début de semaine, qui avait mis les intervenants sur le qui-vive.



Aux Etats-Unis, l'embellie sur l'obligataire qui s'était dessinée mercredi a néanmoins pris de l'ampleur hier suite à une déferlante de statistiques ayant contribué à renforcer l'optimisme des acheteurs.



Autour de 4,17%, le rendement des Treasuries à dix ans revient à des plus bas de quatre mois, traduisant la perspective de plusieurs baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



En Europe, la confiance revient de façon encore plus marquée qu'Outre-Atlantique: le rendement du Bund à 10 ans allemand se détend vers 2,71% après avoir flirté hier avec des plus hauts pluriannuels autour de 2,80%, tandis que celui des OAT retombe à 3,49%.



Sur le marché des changes, l'euro se stabilise autour de 1,1675 dollar en attendant les chiffres de l'emploi.



Sur le front du pétrole, les cours pétroliers poursuivent leur consolidation alors que l'Opep et ses alliés pourraient annoncer dimanche une nouvelle augmentation de la production en dépit des incertitudes entourant la demande, un repli renforcé par l'annonce hier d'une hausse des stocks de brut américains.



Le Brent recule de 0,1% à 66,9 dollars et le WTI texan cède 0,2% sous 63,4 dollars, ce dernier se dirigeant vers des pertes de plus de 1,1% sur l'ensemble de la semaine après avoir réussi à aligner deux semaines consécutives de hausse.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.