Marché : la déprime de Wall Street touche le vieux continent
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 11:55
'Les investisseurs ont été ébranlés par le rapport Challenger, montrant que les suppressions d'emplois en octobre ont augmenté de +175,3% sur un an, pour un total de 153 074, le chiffre d'octobre le plus élevé depuis 2003', explique Deutsche Bank.
'Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a noté la stabilité du marché du travail et a exprimé sa prudence quant à de nouvelles baisses de taux, compte tenu de l'absence de données sur l'inflation en raison du shutdown', rappelle-t-il en outre.
La fermeture des administrations fédérales, en raison de l'impasse persistante des discussions budgétaires au Congrès, doit d'ailleurs empêcher la parution ce jour du rapport officiel sur l'emploi américain, et ce pour le deuxième mois de suite.
Au chapitre des données macroéconomiques en Europe, on notera que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est tassé à 15,3 milliards d'euros en septembre, tandis que le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,6 milliards.
Dans l'actualité des valeurs, IAG dévisse de 8% à Londres, la maison mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling ayant fait état de résultats trimestriels légèrement sous les attentes et reporté l'annonce de distributions aux actionnaires.
Amadeus gagne 2% à Madrid, après la publication de bénéfices en augmentation au titre des 9 premiers mois de l'année, par le groupe de solutions de réservations dans le secteur du voyage, qui confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025.
A Paris, Euronext s'adjuge près de 3% à la suite de la présentation de ses résultats de 3e trimestre, marqués notamment par une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté et l'annonce d'un programme de rachats d'actions sur les prochains mois.
