Marché: la chute reprend de plus belle information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Après une séance de redressement mardi, la chute des Bourses européennes reprend de plus belle (-2,3% à Londres et à Paris, -2,7% à Francfort) en ce jour qui voit entrer en vigueur les droits de douanes massifs annoncés par Donald Trump la semaine dernière.



Les espoirs d'une accalmie dans la guerre commerciale auront été de courte durée, le président américain ayant confirmé, en visite dans une mine de charbon, l'imposition d'une surtaxe de 50% sur les importations de Chine, en plus des 54% imposés depuis le 2 avril.



'Les droits de douane globaux des États-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis le début du XXe siècle', souligne Deutsche Bank, ajoutant que Donald Trump a fait part de son intention d'annoncer 'très prochainement un tarif majeur sur les produits pharmaceutiques'.



Cette menace brandie par le locataire de la Maison Blanche pèse d'ailleurs lourdement sur les principales valeurs européennes de la santé, à l'image de Sanofi (-5% à Paris), GSK (-5% à Londres), Novartis (-6% à Zurich) ou Novo Nordisk (-4% à Copenhague).



Au-delà de la chute des marchés d'actions, Deutsche Bank s'inquiète aussi de l'importante vague de ventes que subissent les bons du Trésor américain, signe qu'ils perdent leur statut de valeur refuge traditionnelle, et se traduisant par une envolée de leurs taux.



'Il n'y a pas encore de signe que le marché parvienne à trouver un plancher, et on a l'impression qu'aucune classe d'actifs n'a été épargnée alors que les investisseurs continuent d'intégrer une probabilité croissante de récession aux États-Unis', s'alarme la banque allemande.



'A court terme, la situation pourrait encore se détériorer avant de s'améliorer', prévient Andrew Lake, responsable de la gestion obligataire chez Mirabaud AM, qui a ainsi décidé de réduire l'exposition au risque au sein de ses portefeuilles et adopté une position plus prudente.





