Marché: l'incertitude politique risque de freiner les tentatives de rebond information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - Après avoir aligné deux séances de forte baisse, la Bourse de Paris devrait tenter d'amorcer un timide rebond mercredi matin, même si son redressement risque d'être bridé par le soudain retour de l'incertitude politique en France qui continue de favoriser un climat d'aversion pour le risque en faisant craindre une prochaine crise de la dette dans l'Hexagone.



Peu avant 8h10, le contrat 'future' - livraison septembre - sur l'indice CAC 40 affiche un gain de 13,5 points à 7737 points, laissant entrevoir une modeste hausse à l'ouverture.



La perspective de voir François Bayrou abandonner prochainement la tête du gouvernement français est venue raviver, depuis le début de la semaine, les inquiétudes suscitées par la situation politique et financière du pays, que les marchés avaient mis de côté depuis plusieurs mois.



En deux séances, le CAC a perdu plus de 3,2% pour revenir au seuil des 7700 points, ce qui l'a conduit à effacer l'intégralité de ses gains engrangés depuis le début du mois d'août.



Le mouvement de repli n'a épargné aucun secteur, mais les reculs les plus marqués ont affecté avant tout les valeurs bancaires et les titres liés à la construction et aux concessions, considérés comme très sensibles aux variations des taux d'intérêt.



La baisse des actions s'est accompagnée d'une nette hausse de la volatilité, au plus haut depuis trois semaines sur l'Euro STOXX 50.



Les inquiétudes sur l'évolution de la situation politique française comme sur les perspectives d'évolution des taux auxquels Paris emprunte des fonds, qui viennent s'ajouter à une conjoncture économique toujours maussade, devraient empêcher le marché parisien de progresser, tout au moins jusqu'au vote de confiance prévu le 8 septembre devant l'Assemblée nationale.





'Septembre n'a jamais été aussi lourd d'enjeux', estime Fidel Martin, le président d'Exoé, une plateforme dédiée aux professionnels de la gestion d'actifs, mettant en avant à la fois un risque d'instabilité politique aiguë, de paralysie institutionnelle et de pression accrue sur les finances publiques et les marchés financiers.



'Il ne s'agit plus d'anticiper sur les variations boursières, mais de répondre à une question simple: le pays peut-il se permettre une autre séquence d'indécision?', s'interroge-t-il.



L'incertitude sur la survie du gouvernement Bayrou alimente logiquement la volatilité sur les taux français, le rendement de nos emprunts d'Etat à dix ans (OAT) remontant à 3,50%, alors qu'il évoluait encore autour de 3,38% vendredi.



Celui des Bunds de même échéance se détend symétriquement vers 2,72%, avec pour effet une augmentation du 'spread' - c'est-à-dire l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française - de 66,6 à 77,7 points de base, les investisseurs s'inquiétant d'une possible dégradation de la note de la dette française chez les grandes agences de notation.



Sur le marché des changes, l'incertitude politique en France fait également pression sur l'euro qui recule de 0,2% à 1,1624 dollar.



Les nouvelles en provenance de France risquent bien d'éclipser d'éventuelles bonnes surprises ce soir à l'occasion de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia, le géant des processeurs liés à l'IA.



Si l'incertitude politique est bel et bien revenue au premier rang des préoccupations en Europe, elle n'a pas occulté, hier soir à Wall Street, les espoirs de chiffres bien meilleurs que prévu de la part du fabricant de puces californien, ce qui a permis aux valeurs liées à l'IA de repartir de l'avant.



En dépit de la vive polémique entourant le possible limogeage de Lisa Cook, une gouverneure de la Fed réputée proche de Jerome Powell, le Dow Jones a repris 0,30%, le S&P 500 0,4% et le Nasdaq près de 0,5%.



Du côté de l'énergie, les cours du brut sont en net recul pour une troisième séance consécutive avant la parution, cet après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,1% à 67,1 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à moins de 63,2 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.