MARCHÉ EN DIRECT-Houston, nous avons une cotation : SpaceX s'envole lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans la rubrique « Live Markets »)

* Le Dow Jones et le S&P 500 progressent, le Nasdaq reste stable dans un marché agité

* Le secteur des matériaux en tête des hausses du S&P 500; le groupe des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 bondit de plus de 1,9 %

* Le dollar et l'or sont stables; le brut américain recule de plus de 3 %; le bitcoin progresse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,48 %

12 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

HOUSTON, NOUS AVONS UNE COTATION: SPACEX S'ENVOLE LORS DE SES DÉBUTS AU NASDAQ

Le S&P 500 oscille entre gains et pertes ce vendredi, les investisseurs jonglant entre l'enthousiasme suscité par l'entrée en bourse de SpaceX et l'optimisme autour d'un éventuel accord au Moyen-Orient.

D'après les dernières données, l'indice S&P 500 .SPX affiche une légère hausse, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC reste pratiquement inchangé. Le Dow .DJI progresse d'environ 0,5 %, ce qui le place à moins de 1 % de son plus haut historique atteint le 4 juin.

Par ailleurs, les indices des moyennes .MID et des petites capitalisations .RUT .SPCY sont en passe d'atteindre des records de clôture, renforçant ainsi le ton positif sous-jacent. La géopolitique est également au centre de l'attention. Les commentaires du président Donald Trump jeudi ont fait naître l'espoir qu'un accord visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient — notamment la réouverture du détroit d'Ormuz — pourrait être conclu dès ce week-end. Cela dit, Téhéran a laissé entendre qu'une décision finale n'avait pas encore été prise. Le vice-président JD Vance a ajouté vendredi qu'aucun fonds ne serait débloqué d'avance, soulignant que tout avantage économique pour l'Iran dépendrait du respect des termes de l'accord.

Au niveau sectoriel, la plupart des valeurs du S&P 500 sont dans le vert. Les matériaux .SPLRCM , l'énergie .SPNY , la finance .SPSY et l'immobilier .SPLRCR affichent tous des gains d'environ 1 % ou plus. Les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , en baisse de plus de 1 %, constituent le groupe le plus faible. La santé .SPXHC est légèrement dans le rouge.

Plus en détail, les semi-conducteurs .SOX , les grandes banques .SPXBK et les sociétés minières d'or et d'argent

.XAU figurent parmi les valeurs les plus performantes. Tous les regards sont toutefois tournés vers SpaceX SPCX.O . Alors que les traders s'attendaient à de la volatilité lors de son entrée au Nasdaq, l'action a ouvert à 150 dollars par action, soit une valorisation de 1.960 milliards de dollars, contre un prix d'introduction de 135 dollars par action. Elle s'échangeait dernièrement autour de 165 dollars.

Il est intéressant de noter que certaines valeurs liées à l'espace ont connu une journée difficile. Par exemple, l'ETF Tema Space NASA.K , qui détenait une exposition à SpaceX via une entité ad hoc (SPV), a chuté de plus de 8 % sur la journée.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 12 h 16 (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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