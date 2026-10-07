Marché des devises : le positionnement stratégique de MYJ Capital

(Zonebourse.com) - Dans un environnement marqué par l'incertitude sur les taux, les politiques monétaires, les trajectoires économiques et les équilibres géopolitiques, les devises peuvent trouver une place à part entière dans les allocations. C'est sur ce terrain que se positionne MYJ Capital, société de gestion indépendante présente au Luxembourg.

Forte de plus de quinze ans d'expertise sur les marchés internationaux, elle développe une approche fondée sur l'analyse macroéconomique, la diversification et la gestion dynamique du risque, destinée exclusivement aux investisseurs professionnels ou avertis, conformément au cadre réglementaire applicable.

Créée par Yanick Jetha, MYJ Capital a fait du marché des changes le coeur de son expertise.

Au Luxembourg, MYJ Capital est enregistrée auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (AIFM), au titre de l'article 3 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Cet enregistrement relève du régime applicable aux gestionnaires situés sous les seuils prévus par la réglementation et ne constitue pas un agrément AIFMD complet.

Repositionner les devises dans l'allocation

La doctrine de MYJ Capital consiste à partir de l'analyse macroéconomique, et non de la devise elle-même : une lecture croisée des taux, des politiques des banques centrales, des cycles économiques et des grands équilibres internationaux précède le choix des expositions. La devise n'est alors plus une simple composante technique de l'allocation, mais une source de décorrélation complémentaire aux classes d'actifs traditionnelles.

MYJ Capital entend ainsi replacer le marché des changes professionnel dans son rôle d'outil de gestion et de diversification, loin de l'image du Forex parfois associée au trading spéculatif destiné aux particuliers.

La société travaille à de nouvelles solutions destinées à enrichir ses capacités d'analyse, sans préjuger à ce stade de la forme définitive des projets qui pourraient en découler. Deux axes sont déjà identifiés : une application fondée sur l'intelligence artificielle, destinée à faciliter la lecture de plusieurs catégories d'actifs, et une plateforme de courtage envisagée à horizon 2027.

Cette croissance s'accompagne d'un engagement solidaire : MYJ Capital prévoit de consacrer 10% des bénéfices réalisés et revenant à la maison à des initiatives philanthropiques.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.