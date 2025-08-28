Marché: biais positif en Europe grâce à Paris
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 11:25
Si les emprunts d'Etat français sont restés sous pression, avec un écart sur le taux français à dix ans par rapport à l'équivalent allemand à un plus haut de sept mois, le CAC40 est parvenu à se redresser de plus de 0,4% mercredi.
Très attendus, les résultats trimestriels dévoilés mercredi soir par le spécialiste des puces pour l'intelligence artificielle Nvidia laissent les investisseurs sur leur faim, à en croire le repli de près de 2% du titre en transactions électroniques.
S'il a dévoilé un BPA légèrement supérieur aux attentes, sa publication a fait apparaître un ralentissement de sa croissance, à un rythme bien inférieur aux taux à trois chiffres qu'il avait connu durant ses exercices 2023 et 2024.
'Les investisseurs redoutent maintenant qu'un ralentissement du CA ne fasse pression sur ses multiples de valorisation, même si les résultats restent étincelants', estime Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.
Les regards devraient rester tournés cet après-midi vers les Etats-Unis, où doit paraitre une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le deuxième trimestre, annoncée à +3% en rythme annualisé en première lecture.
En attendant, on notera que l'indicateur du sentiment économique a légèrement baissé à la fois dans l'UE (-0,3 point à 94,9) et dans la zone euro (-0,5 point à 95,2) en août, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
Sur le front des valeurs, Pernod Ricard caracole en tête du CAC40 parisien avec un bond de plus de 6%, dans le sillage de la publication par le groupe de spiritueux de résultats annuels en baisse, mais accompagnés d'un dividende stable.
A Londres, Barclays cède près de 1% après un accord pour la cession par la banque de sa participation de 50% dans Entercard à son partenaire de coentreprise Swedbank, qui en deviendra ainsi le propriétaire exclusif.
