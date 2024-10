Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: biais positif avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur des gains réduits ce vendredi, à en croire des futures sur le CAC40 en hausse d'environ 10 points vers 7555, dans l'attente des résultats de JPMorgan Chase qui marqueront le coup d'envoi à la saison des trimestriels aux Etats-Unis.



'Je reste optimiste, comme durant la majeure partie de l'année', affirme à ce sujet Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, tout en concédant que 'le début de la saison des résultats du troisième trimestre ce vendredi présente un risque'.



'Les consensus en matière de BPA ayant été abaissés d'environ 4% au cours du dernier trimestre, les entreprises ont de la marge pour surprendre positivement', pointe le stratège, qui attend donc un cinquième trimestre consécutif de croissance globale des profits.



Le secteur financier doit donc ouvrir le bal de la saison des résultats américains avant l'ouverture de Wall Street, avec la publication de JPMorgan Chase, mais aussi celles de Wells Fargo et du géant de la gestion d'actifs et d'investissements BlackRock.



Au chapitre macroéconomique, doivent paraitre ce vendredi la production industrielle et la balance commerciale britanniques, les prix à la consommation allemands, puis les prix à la production et l'indice UMich de confiance du consommateur aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Euroapi indique avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique FOCUS-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021.



Edenred annonce que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), plaçant le groupe sur une trajectoire conforme à l'objectif climatique fixé par l'Accord de Paris.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.