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Marathon signale une panne d'équipement à la raffinerie de Galveston Bay après une coupure de courant
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum Corp MPC.N a signalé une panne d'équipement à sa raffinerie de Galveston Bay (631 000 barils par jour) au Texas mercredi, suite à une perte soudaine de l'alimentation électrique de plusieurs pompes dans son unité de craquage catalytique fluide.

L'incident a entraîné un arrêt imprévu de l'unité, déclenchant un brûlage à la torche pour stabiliser les opérations, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Texas Commission on Environmental Quality (Commission de la qualité de l'environnement du Texas). Les émissions ont été acheminées vers le système de torche lorsque l'unité a été remise sous contrôle, a-t-elle ajouté.

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