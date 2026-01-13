Marathon révise l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de sa raffinerie de Galveston Bay au Texas, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute l'absence de commentaire de l'entreprise, le contexte et des détails) par Erwin Seba

Marathon Petroleum Corp

MPC.N est en train de remettre en état le craqueur catalytique fluide 3 (FCC-3), producteur d'essence, et deux hydrotraiteurs de sa raffinerie de Galveston Bay, d'une capacité de 631 000 barils par jour (bpd), à Texas City, Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Le FCC-3, d'une capacité de 140 000 barils par jour, devrait être fermé pendant huit semaines au maximum pour la remise en état, ont indiqué les sources.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n'a pas souhaité s'exprimer sur les activités de la raffinerie.

L'hydrotraiteur de 115 000 bpd de cat feed et l'unité DDU 300 de 60 000 bpd, qui est un hydrotraiteur de diesel à très faible teneur en soufre, sont également arrêtés pour des révisions pendant l'arrêt du FCC-3, ont indiqué les sources.

Les FCC utilisent un catalyseur en silice fine pour convertir le gazole en essence non finie. Le FCC-3 est le principal craqueur de la raffinerie de Galveston Bay.

Les hydrotraiteurs utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants et de leurs matières premières, conformément aux règles environnementales américaines.