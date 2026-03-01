 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conflit au Moyent-Orient: vers une flambée des prix du pétrole
information fournie par AFP 01/03/2026 à 20:01

Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )

Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )

Le conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et ses répercussions au Moyen-Orient devraient faire flamber les cours du pétrole à l'ouverture du marché dans la nuit de dimanche à lundi et pourrait secouer l'économie mondiale s'il perdure.

Le marché pétrolier ouvre à 23H00 GMT dimanche et les analystes s'attendent à une forte hausse des cours.

"Je m'attends à ce que les cours du pétrole évoluent entre 85 et 90 dollars" lundi, a affirmé Amena Bakr, spécialiste de l'Opep+ et du Moyen-Orient de Kpler.

Ce serait un bond important du cours du baril de Brent, la référence internationale de l'or noir, qui avait pourtant progressivement intégré une prime de risque géopolitique pour s'afficher à plus de 72 dollars vendredi. Loin des 61 dollars du début d'année.

Avec l'embrasement régional, le transport maritime via le détroit d'Ormuz, par où transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est compromis.

Le détroit n'est pas totalement fermé (quelques navires chinois et iraniens y seraient passés, selon Kpler) mais c'est presque comme s'il l'était. Le prix des assurances devient prohibitif dans ce contexte, explique Mme Bakr, et les principales compagnies maritimes ont déjà confirmé suspendre le passage de leur flotte ce passage maritime.

- Le "talon d'Achille" de Trump -

Des "infrastructures alternatives au Moyen-Orient peuvent être utilisées pour contourner les flux transitant par le détroit, mais l'impact net demeure une perte effective de 8 à 10 millions de barils d'offre de pétrole brut", affirme Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, dans une note la veille.

En théorie, les pays importateurs de pétrole disposent de réserves, les membres de l'OCDE devant maintenir 90 jours de stocks de pétrole, mais des cours à plus de 100 dollars ne sont pas exclus.

Si le blocage du détroit d'Ormuz perdure, "peu importe la quantité de pétrole dans les réserves stratégiques", la perte des volumes exportés via ce passage crucial "est tout simplement trop importante", souligne Mme Bakr.

Interrogé par Fox News sur d'éventuelles inquiétudes quant à la hausse des prix, le président américain a répondu "je ne m'inquiète de rien (...) si nous n'avions pas fait cela, ils auraient eu une arme nucléaire en moins de deux semaines".

Pourtant, "le talon d'Achille de Trump, ce sont les prix élevés du pétrole", assure Michelle Brouhard, également analyste chez Kpler.

Selon elle, l'Iran chercherait donc à maintenir hauts les prix du brut pour faire plier Donald Trump qui a promis à son électorat des prix bas, alors que les Etats-Unis préparent déjà la campagne de l'élection de mi-mandat en fin d'année.

-"Impact délétère sur la croissance"-

Le prix du gaz devrait aussi flamber lundi, le Qatar étant un exportateur essentiel de gaz naturel liquéfié, renforçant les risques inflationnistes.

En effet, la hausse des prix des hydrocarbures est une mauvaise nouvelle pour l'économie. La dernière fois que les prix du brut ont dépassé les 100 dollars c'était au début de la guerre en Ukraine. Le cours du gaz avait aussi explosé, ce qui avait largement contribué à un cycle de hausse des prix prolongé.

Augmentation des prix à la pompe, des prix de l'énergie, des coûts de transport maritime, perte de chiffre d'affaires pour le transport aérien, le conflit "peut avoir un impact délétère sur la croissance", explique à l'AFP, Eric Dor, professeur à l'IESEG School of Management.

"Si c'est de 3 jours, ce n'est pas grave, mais si c'est sur la durée, alors là, oui, ce sera un effet récessif supplémentaire", résume-t-il.

En Bourse, certains secteurs pourraient être gagnants lundi, comme celui de la défense, mais l'économiste s'attend plutôt à "des baisses" de cours, notamment sur "le secteur du transport aérien, le secteur du transport maritime sans doute, le tourisme".

Proche orient
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 20:12

    Il n'y aura aucune fermeture , les usa vont raser les ports iraniens d'ou partent les vedettes .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme irakienne chiite se tient la tête en brandissant une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué la veille dans une opération israélo-américaine, le 1er mars 2026 à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements
    information fournie par AFP 01.03.2026 21:03 

    Les Etats-Unis ont annoncé dimanche la mort de trois de leurs soldats, les premières pertes liées à la riposte iranienne à des frappes israélo-américaines dans lesquelles le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué. De Floride, Donald Trump a ... Lire la suite

  • Pakistan, Irak: manifestations contre les frappes en Iran
    Pakistan, Irak: manifestations contre les frappes en Iran
    information fournie par AFP Video 01.03.2026 20:07 

    Des manifestants pro-iraniens, en colère après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, ont tenté de prendre d'assaut le consulat américain à Karachi, au Pakistan, ainsi que de pénétrer dans la zone verte à Bagdad qui abrite l'ambassade américaine en Irak. ... Lire la suite

  • Netanyahu: les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier
    Netanyahu: les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier
    information fournie par AFP Video 01.03.2026 19:46 

    Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche, au deuxième jour de l'offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.

  • Des habitants de Doha expriment leurs craintes après la mort de Khamenei
    Des habitants de Doha expriment leurs craintes après la mort de Khamenei
    information fournie par AFP Video 01.03.2026 19:45 

    Des habitants de Doha expriment leur inquiétude et leur crainte alors que l'Iran a appelé à venger la mort du guide suprême, Ali Khamenei, tué dans l'attaque israélo-américaine lancée la veille. La République islamique a mené des frappes tous azimuts contre plusieurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank