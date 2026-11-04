Marathon Petroleum : résultats en très forte hausse au 3e trimestre grâce à sa performance opérationnelle

Au cours du 3e trimestre 2026, Marathon Petroleum a généré des revenus de 56,48 MdsUSD, soit une hausse de près de 58% sur un an

Cette croissance de l'activité s'est traduite par une progression marquée de la rentabilité opérationnelle : l'EBITDA ajusté a atteint 11,7 MdsUSD, soit un bond de 265,63% comparé aux 3e trimestre 2025.

Au bas du compte de résultat, la dynamique est encore plus prononcée. Le bénéfice net attribuable s'établit à 7,4 MdsUSD (soit un bond de spectaculaire de 428,57%), soit 26,59 USD par action diluée.

De son côté, le bénéfice net ajusté s'est élevé à 7,5 MdsUSD ( 719,67 %), soit 26,93 USD par action diluée.

Ce niveau de performance découle directement de la stratégie menée par le groupe, comme le souligne Maryann Mannen, présidente et directrice générale de Marathon Petroleum : "Une exécution rigoureuse aux niveaux opérationnel, commercial et de la planification a généré d'importants flux de trésorerie, soutenant des investissements à fort rendement tout en offrant des retours substantiels à nos actionnaires. La croissance durable de MPLX* et l'augmentation de ses flux de trésorerie vers Marathon Petroleum constituent une proposition de valeur différenciée."

* (NDLR : filiale stratégique cotée en Bourse de Marathon Petroleum qui exploite les infrastructures logistiques et de transport d'hydrocarbures : oléoducs, gazoducs, terminaux de stockage, installations fluviales et maritimes, ainsi que des usines de traitement du gaz naturel)

Un bilan solide au service du retour aux actionnaires

Ces flux de trésorerie viennent consolider la structure financière du groupe. Au 30 septembre 2026, le groupe américain spécialisé dans le raffinage, le transport et la distribution de pétrole disposait de 13,6 MdsUSD de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements à court terme (dont 1,3 MdUSD de liquidités chez MPLX). Il n'affichait aucun emprunt en cours au titre de sa facilité de crédit bancaire renouvelable quinquennale de 5 MdsUSD.

Fort de cette marge de manoeuvre, le groupe a poursuivi sa politique active de distribution : 3,3 MdsUSD de capital ont été restitués aux actionnaires au cours du trimestre.

Pour maintenir ce rythme, le conseil d'administration a approuvé une enveloppe supplémentaire de 5 MdsUSD pour son programme de rachat d'actions. En intégrant le solde résiduel de 3,1 MdsUSD existant au 30 septembre 2026, Marathon Petroleum aurait disposé de 8,1 MdsUSD pour racheter ses propres titres.