Marathon Petroleum nomme Maria Khoury nouvelle directrice financière

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La réforme des fonds de pension néerlandais entre en vigueur le 1er janvier 2026. Acteurs majeurs du marché obligataire européen, ils pourraient ajuster leurs stratégies d’investissement, avec un impact potentiel sur la dette souveraine de long terme et les niveaux ...
Lire la suite
La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, décidé jeudi d'abaisser de 25 points de base son principal taux directeur, le ramenant à 3,75%, au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation britannique ayant montré un ralentissement plus marqué que prévu ...
Lire la suite
Vincent Ravat, directeur général de Mercialys, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’évolution de la fréquentation en fin d’année, le positionnement stratégique sur ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•18.12.2025•14:01•
Le poids-lourd des data centers est engagé avec des clients majeurs de la course à l'intelligence artificielle. Les incertitudes sur leur capacité à honorer leurs investissements colossaux sèment toutefois le doute. La chute en Bourse du géant américain des centres ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer