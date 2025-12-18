 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum nomme Maria Khoury nouvelle directrice financière
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a déclaré jeudi que Maria Khoury rejoindrait la société en tant que directrice financière, à compter du 19 janvier 2026.

