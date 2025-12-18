Marathon Petroleum nomme Maria Khoury au poste de directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)
Marathon Petroleum MPC.N a déclaré jeudi que Maria Khoury rejoindrait la société en tant que directrice financière, à compter du 19 janvier 2026.
Khoury succédera à John Quaid, qui restera au sein de la société pendant une période de transition.
Depuis 2021, Khoury a occupé des postes de direction au sein de l'entreprise de sciences de la vie Danaher.
