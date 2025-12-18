information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 12:55

Marathon Petroleum nomme Maria Khoury au poste de directrice financière

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Marathon Petroleum MPC.N a déclaré jeudi que Maria Khoury rejoindrait la société en tant que directrice financière, à compter du 19 janvier 2026.

Khoury succédera à John Quaid, qui restera au sein de la société pendant une période de transition.

Depuis 2021, Khoury a occupé des postes de direction au sein de l'entreprise de sciences de la vie Danaher.