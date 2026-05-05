Marathon Petroleum en hausse après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action du raffineur Marathon Petroleum MPC.N bondit de 2,6 % à 259 $ ** La société dépasse les estimations d' concernant ses bénéfices du premier trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient ** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,65 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 75 cents par action – données compilées par LSEG

** La marge de raffinage et de commercialisation de MPC s'est établie à 17,74 dollars par baril au cours du trimestre considéré, contre 13,38 dollars par baril un an plus tôt

** En tenant compte des fluctuations de la séance, MPC affiche une hausse d'environ 60 % depuis le début de l'année