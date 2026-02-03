Marathon Petroleum dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidé par de fortes marges de raffinage.

Le raffineur a affiché un bénéfice ajusté de 4,07 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.