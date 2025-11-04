 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum affiche un bénéfice en hausse au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur Marathon Petroleum

MPC.N a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidé par la vigueur de son segment intermédiaire et l'amélioration des marges de raffinage.

La société a déclaré un bénéfice de 1,4 milliard de dollars, soit 4,15 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 622 millions de dollars, soit 1,87 dollar par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
MARATHON PETRO
195,930 USD NYSE +0,46%
Pétrole Brent
64,06 USD Ice Europ -1,20%
Pétrole WTI
60,14 USD Ice Europ -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank