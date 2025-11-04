Marathon Petroleum affiche un bénéfice en hausse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le raffineur Marathon Petroleum

MPC.N a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidé par la vigueur de son segment intermédiaire et l'amélioration des marges de raffinage.

La société a déclaré un bénéfice de 1,4 milliard de dollars, soit 4,15 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 622 millions de dollars, soit 1,87 dollar par action, un an plus tôt.