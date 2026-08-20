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Marathon Galveston Bay : une raffinerie du Texas signale un incident sur une unité de cokéfaction
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 20:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de Marathon située dans la baie de Galveston, au Texas, d'une capacité de 631.000 barils par jour, a connu un incident sur son unité de cokéfaction qui a entraîné un torchage dépassant la quantité soumise à déclaration, selon un document déposé jeudi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document précise que l'unité a été stabilisée afin de mettre fin au brûlage à la torche.

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