MARA va racheter Long Ridge, un exploitant de centrales à gaz de l'Ohio, pour 1,5 milliard de dollars, alors que la société se diversifie au-delà du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sur le prix d'achat de 1,5 milliard de dollars, 785 millions de dollars correspondent à la reprise de dette

* Cette transaction soutient la réorientation de MARA vers les infrastructures numériques et l'énergie

(Ajoute des détails sur le changement de stratégie, le contexte et les commentaires du directeur général à partir du paragraphe 3.) par David French

MARA Holdings MARA.O a déclaré jeudi à Reuters qu'elle allait racheter Long Ridge Energy & Power à FTAI Infrastructure FIP.O pour 1,5 milliard de dollars, dette comprise, une étape majeure dans la volonté de la société minière de bitcoins de se repositionner en tant qu'entreprise d'infrastructure numérique et d'énergie.

Ayant été l'une des plus grandes sociétés d'extraction et de détention de bitcoins ces dernières années, son virage vers les infrastructures numériques et la production d'énergie nécessaire à leur alimentation intervient alors que la demande et les avancées en matière d'IA connaissent un essor fulgurant.

Si son orientation antérieure vers les cryptomonnaies reste complémentaire à sa nouvelle stratégie, MARA cherche de plus en plus à acquérir des actifs énergétiques afin de s'assurer de disposer d'une puissance suffisante pour le développement de ses centres de données.

UN ACTIF IDÉAL POUR LA NOUVELLE STRATÉGIE

L'acquisition de Long Ridge Energy représente une étape importante dans cette évolution.

Long Ridge possède une centrale à cycle combiné au gaz naturel de 505 mégawatts à Hannibal, dans l'Ohio, ainsi que plus de 1.600 acres de terrain contigu, sur lesquels MARA prévoit de construire un centre de données alimenté par la centrale, a indiqué la société.

“Elle réunit tous les éléments clés dont nous avons besoin pour créer le campus de centres de données idéal”, a déclaré Fred Thiel, directeur général de MARA, lors d'une interview.

Il a ajouté que la centrale était très efficace en raison de son âge relativement récent – sa construction s'est achevée en 2021 – et a souligné que le terrain était déjà autorisé à un usage industriel, ce qui élimine un obstacle majeur au développement du centre de données.

Thiel a indiqué que MARA avait déjà suscité l'intérêt d'un certain nombre de locataires potentiels, notamment des hyperscalers – des entreprises fournissant d'énormes capacités de cloud computing – pour louer des espaces dans le centre de données prévu. Il a ajouté que la société s'attendait à avoir un locataire en vue au moment de la conclusion de la transaction.

La finalisation de l'acquisition est prévue plus tard en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires, notamment de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC).

DES ACTIFS POUR UN APPORT IMMÉDIAT DE TRÉSORERIE

Cette transaction de 1,5 milliard de dollars comprend la reprise d'environ 785 millions de dollars de dette existante, et les actifs énergétiques de Long Ridge génèrent un bénéfice ajusté annualisé d'environ 144 millions de dollars, a indiqué la société.

Cela procure à MARA des flux de trésorerie avant même les contributions du projet de centre de données.

Thiel a déclaré que le changement de propriétaire de MARA n'aurait aucune incidence sur la quantité d'électricité fournie par Long Ridge aux consommateurs finaux.

Les inquiétudes grandissent à travers les États-Unis quant à la pression que le développement des centres de données pourrait exercer sur le réseau électrique, la région de transport PJM — où se trouve la centrale — étant considérée comme l'une des plus exposées au risque de perturbation.