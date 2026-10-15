ManpowerGroup s'effondre en raison de prévisions décevantes pour le quatrième trimestre et d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre ; la société nomme un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action ManpowerGroup MAN.N s'effondre de plus de 20 % à 41,41 dollars avant l'ouverture du marché

** Le prestataire de services d'emploi table sur un BPA compris entre 1,03 et 1,13 dollar au quatrième trimestre, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation de 1,10 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 4,84 milliards de dollars, est inférieur à l'estimation de 4,86 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 1,01 dollar, est conforme aux estimations

** La société nomme Becky Frankiewicz, une initiée, au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2027

** Mme Frankiewicz sera seulement la cinquième directrice générale de l’entreprise en près de 80 ans d’histoire

** Mme Frankiewicz, actuellement présidente et directrice de la stratégie, succède à Jonas Prising

** M. Prising, directeur général depuis 2014, deviendra président exécutif

** 3 des 12 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 9 "conserver"; le cours cible médian est de 55,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 75 % depuis le début de l’année