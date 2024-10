Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ManpowerGroup: baisse de 8% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup publie un BPA ajusté de 1,29 dollar pour le troisième trimestre 2024, en baisse de 8% en devises constantes, pour des revenus de 4,5 milliards de dollars, en recul de 3% en données publiées et de 2% à taux de changes constants.



Le groupe de services en ressources humaines fait part de la poursuite d'un environnement difficile en Amérique du Nord et en Europe au cours du trimestre écoulé, mais aussi d'une bonne demande en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.



La direction indique 'avoir pris des mesures de coûts supplémentaires au cours du trimestre en raison de la durée prolongée de l'environnement actuel', et prévoir un BPA entre 0,98 et 1,08 dollar pour les trois derniers mois de l'année.





