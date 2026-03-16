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ManoMano et ID Logistics célèbrent leur collaboration sur le site de Châtres
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:48

ManoMano et ID Logistics célèbrent le cinquième anniversaire de leur collaboration sur le site de Châtres.

Depuis son lancement fin 2021, l'entrepôt de Châtres a doublé sa surface opérationnelle, de 18 000 m² à 36 000 m² aujourd'hui. Une extension est envisagée pour atteindre environ 54 000 m² fin 2027.

Les volumes traités (inbound et outbound) suivent la même trajectoire : 1,2 million d'unités en 2022 et un objectif de 3 millions en 2026, soit 36 % par rapport à 2025.

Le site de Châtres est dimensionné pour traiter une large variété de produits, du petit article au hors gabarit, grâce à quatre typologies de stockage : racks, high shelving, mezzanine et stockage en masse.

" Ensemble, nous avons fait du site de Châtres une plateforme agile, capable d'absorber une forte croissance et d'améliorer en continu la qualité de service, tout en soutenant les engagements de décarbonation de ManoMano " a déclaré Frédéric Grenier, Directeur Général France d'ID Logistics.

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