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MannKind en baisse après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MannKind MNKD.O recule de 6,7 % à 3,32 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 90,2 millions de dollars au premier trimestre, en deçà des prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 106,6 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Elle indique que le chiffre d'affaires lié aux collaborations et aux services a diminué en raison d'une baisse des ventes à son partenaire United Therapeutics UTHR.O

** MNKD annonce une perte de 5 cents par action au premier trimestre, contre une perte de 4 cents un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 37,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MANNKIND
3,5600 USD NASDAQ 0,00%
UNITED THERAPEUT
596,3000 USD NASDAQ -0,08%
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