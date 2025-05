Manitou, Peugeot Invest, Renault, Orange...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Aramis

Aramis Group a décidé d'unifier son identité de marque sur l'ensemble de ses marchés européens. Pour y parvenir, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a dévoilé une nouvelle identité visuelle qui servira à simplifier et renforcer son message. Les marques locales en Europe conserveront leur nom, connu dans leurs pays respectifs. L'autre avantage pour Aramis Group est que cette transformation permettra d'optimiser ses investissements marketing, de mutualiser ses ressources et de maximiser son impact à l'échelle européenne.

Bilendi

Bilendi a dévoilé un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros au premier trimestre, en croissance de 35,8% à taux de change constant, intégrant la contribution de Netquest à compter du 1er février 2025. Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché affiche à l'international (83% des ventes) un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros, en hausse de 48,2%. En France, (17% des ventes), le chiffre d'affaires s'établit à 3,3 millions d'euros en retrait de 3,9%.

Equasens

Equasens a publié des revenus en hausse de 6,9 %, ou de 5,9 % à périmètre comparable, à 57 millions d'euros pour le compte du premier trimestre 2025. Dans le détail des activités, elles ont toutes participé à la croissance, notamment la Vente de configurations et de matériels avec une progression de 7,7 %, ou encore les Solutions logicielles et abonnements dont les revenus se sont appréciés de 11,3 %. Au niveau des divisions, Pharmagest a vu ses ventes croître de 5,5 %, à 42 millions d'euros, sachant que cette division représente près de 74 % du chiffre d'affaires total.

Lumibird

Le groupe Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a reçu une commande de Rheinmetall Air Defense pour la fourniture de télémètres laser Vidar. Ces appareils seront intégrés au Skyranger 30, un système de défense aérienne à courte portée. Pour le spécialiste mondial du laser cet accord est évalué à 5 millions d'euros, avec des livraisons et des obligations contractuelles prévues sur la période 2025-2028.

Manitou

Manitou Group annonce l'acquisition de la branche d'activité robotique de Sitia. En cohérence avec la nouvelle feuille de route Lift présentée fin avril, Manitou Group fait de la robotisation un axe d'innovation structurant en se dotant de compétences reconnues dans ce domaine. Une équipe de sept personnes, parmi lesquelles des doctorants et ingénieurs, bénéficiant chacun d'une grande expertise dans le développement de robots, avec notamment la création d'un robot tracteur agricole autonome Trektor, va rejoindre les équipes R&D de Manitou Group.

Oeneo

Au quatrième trimestre de son exercice 2024-2025, le groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires de 83,3 millions d'euros en hausse de 3,8% à taux de change constants, malgré une conjoncture toujours incertaine. Les deux divisions contribuent à la croissance. Le Bouchage maintient une bonne dynamique (+2,6%) grâce aux bouchons Diam. L'Elevage (+8,5%) renoue avec la croissance grâce à un effet de base favorable sur ce trimestre lié à l'internalisation de la distribution des "bois œnologiques", qui avait ponctuellement impacté le chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Orange

Orange a réalisé une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros : 750 millions d'euros à 4 ans avec un coupon annuel de 2,75% et 750 millions d'euros sous format durable à 10 ans avec un coupon annuel de 3,50%. Pour cette tranche durable, Orange entend consacrer environ 50% des fonds levés à des projets à impacts environnementaux, principalement liés à l'efficacité énergétique, et environ 50% des fonds levés à des projets à impacts sociétaux, principalement liés à l'accélération du déploiement de la fibre optique dans les zones à risque d'exclusion.

Peugeot Invest

Peugeot Invest a pris un engagement de 125 millions de dollars dans BroadStreet Partners, aux côtés d'un consortium d'investisseurs mené par le fonds Ethos Capital. Cette opération intervient dans le cadre d'une recomposition du capital de la société, à l'issue de laquelle Ontario Teachers' Pension Plan, actionnaire majoritaire depuis plus de dix ans, conserve une position de co-contrôle avec le consortium. Avec plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, BroadStreet Partners figure parmi les 15 premiers courtiers d'assurance aux États-Unis.

Quadient

Quadient et Nuvei, entreprise internationale dans le domaine des paiements, ont conclu un partenariat technologique stratégique visant à renforcer les capacités de paiement cloud des entreprises à l’échelle mondiale. La technologie avancée de traitement des paiements de Nuvei est intégrée aux solutions cloud d’automatisation de la gestion des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) de Quadient, offrant aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe une plateforme unifiée pour gérer les paiements B2B de façon plus efficace, sécurisée et à grande échelle.

Renault

À la suite de la signature d'un accord-cadre annoncé le 14 janvier 2025, Renault Group, par l'intermédiaire de sa marque Mobilize, et Autostrade per l'Italia (ASPI), via sa filiale Free To X, ont officiellement confirmé leur alliance stratégique après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires. Grâce à cette alliance, Mobilize a acquis une participation significative dans Free To X, leader du marché de la recharge haute puissance (HPC) en Italie.

Riber

Riber, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'une plateforme de recherche MBE 412, dotée d’un système de transfert automatique de wafers à l'Australian National Fabrication Facility en Australie-Occidentale (ANFF WA Node), situé à l’Université d’Australie-Occidentale. Ce centre de recherche a passé commande d'un nouveau système MBE 412 de Riber pour faire progresser ses recherches sur les technologies infrarouges et soutenir le développement de capteurs IR souverains en Australie.

Solutions 30

Solutions 30 annonce avoir augmenté sa participation au capital de la société So-Tec, entreprise française spécialisée dans la conception et la réalisation de structures pour centrales photovoltaïques. Après un investissement initial de 10% annoncé en mai 2024, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologiques détient désormais 60 % du capital de SO-TEC, et prévoit de porter cette participation à 100 % dans les prochaines années, conformément aux accords en vigueur avec les actionnaires historiques de la société.