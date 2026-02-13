 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MANITOU : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
information fournie par Day By Day 13/02/2026 à 05:02

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 22,70 € et 25,75 €. La tendance serait invalidée sous le support à 13,64 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 23,85 € et 25,75 €. La tendance serait invalidée sous le support à 19,90 €.


Dernier cours : 22.2
Support : 21.6 / 19.9
Resistance : 23.85 / 25.75
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

MANITOU : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse

MANITOU : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse

Valeurs associées

MANITOU BF
22,200 EUR Euronext Paris -1,55%
© 2026 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 05:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 06:35 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'OREAL ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/02/2026
    Top 5 IA du 12/02/2026
    information fournie par Libertify 13.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Ipsen , Lectra, Michelin , Rivian Automotive, Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron s'adresse aux médias, le 12 février 2026 à Rijkhoven, en Belgique ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Macron rend hommage à Ilan Halimi, 20 ans après son assassinat
    information fournie par AFP 13.02.2026 03:59 

    Emmanuel Macron va rendre hommage vendredi à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006, en plantant un chêne dans les jardin de l'Elysée après que plusieurs arbres en sa mémoire ont été vandalisés sur fond d'explosion de l'antisémitisme en France. ... Lire la suite

  • Une fusée Falcon 9 de SpaceX devant transporter la mission Crew-12 à laquelle participe l'astronaute française Sophie Adenot, le 12 février 2026 à Cap Canaveral en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Décollage imminent vers l'ISS de Sophie Adenot, une première pour une Française depuis 25 ans
    information fournie par AFP 13.02.2026 02:11 

    C'est un rêve d'enfant qu'elle s'apprête à concrétiser: après des années de préparation, l'astronaute française Sophie Adenot doit s'envoler vendredi vers la Station spatiale internationale pour sa première mission, qui marquera le retour d'une Française dans l'espace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank