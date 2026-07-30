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Manitou BF : solide rebond au premier semestre, objectifs relevés
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 18:08
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Grâce à une bonne dynamique commerciale en Europe et une nette amélioration de son efficience industrielle, le spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement a affiché une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Cette performance a poussé la direction à réviser à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 1,428 milliard d'euros, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2025 ( 13,4% en données comparables). L'accélération s'est particulièrement confirmée au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros ( 15,6%).

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 87 millions d'euros, en hausse de 33,8%. Parallèlement, le résultat net semestriel a progressé en passant de 33 à 51 millions d'euros.

Fort des résultats enregistrés sur la première moitié de l'année et de la robustesse de son carnet de commandes, Manitou a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue entre 6,5 et 8%, contre environ 5% auparavant et le taux de résultat opérationnel courant devrait se situer entre 5,3 et 5,6%, contre environ 5% auparavant.

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