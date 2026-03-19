Malgré les remarques de Donald Trump, des responsables israéliens affirment que les États-Unis étaient au courant de la frappe sur le champ gazier iranien

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(Ajout des pays du Golfe demandant des explications à la Maison Blanche dans les paragraphes 8-10) par Rami Ayyub et Humeyra Pamuk

L'attaque israélienne contre un champ gazier iranien mercredi a été coordonnée avec les États-Unis, mais il est peu probable qu'elle soit répétée, ont déclaré trois responsables israéliens, bien que le président Donald Trump ait dit qu'il n'était pas au courant à l'avance.

L'attaque du champ gazier iranien de South Pars a été suivie d'un assaut aérien iranien contre les infrastructures énergétiques au Qatar et dans tout le Moyen-Orient, marquant la plus grande escalade dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Mercredi soir, Donald Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que Washington "ne savait rien de cette attaque particulière" et qu'Israël n'attaquerait plus le champ gazier à moins que l'Iran n'attaque à nouveau le Qatar.

Les trois responsables israéliens, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations privées, ont déclaré jeudi qu'Israël n'était pas surpris par les commentaires de Donald Trump.

Ils ont décrit la dynamique comme étant similaire à celle qui s'est produite après qu'Israël a frappé des dépôts de carburant en Iran il y a plusieurs semaines. Après ces attaques, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré que "dans ce cas particulier, il ne s'agissait pas de nos frappes".

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques des trois responsables israéliens, pas plus que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

LES PAYS DU GOLFE DEMANDENT DES EXPLICATIONS À LA MAISON BLANCHE

Depuis l'attaque israélienne sur South Pars, les attaques iraniennes ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar, ont visé une raffinerie en Arabie saoudite et ont contraint les Émirats arabes unis à fermer des installations gazières.

Après les attaques iraniennes, les pays arabes du Golfe ont demandé des explications à l'administration de Donald Trump, et l'un d'entre eux a contacté le commandement central des États-Unis, a déclaré une source régionale au fait de la question.

Le commandement du Pentagone pour le Moyen-Orient a dit à ce pays qu'il n'avait pas été informé à l'avance de la frappe israélienne, a déclaré la source. Cette personne a parlé sous le couvert de l'anonymat et a refusé de nommer le pays concerné.

Ce pays a ensuite contacté l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui a déclaré que si la frappe n'était pas une opération conjointe américano-israélienne, Washington en avait été informé à l'avance, a ajouté la source.

Israël n'a pas reconnu publiquement la responsabilité de la frappe.

Les États-Unis et Israël ont cherché à plusieurs reprises à mettre en avant leur étroite coordination dans leur attaque aérienne conjointe contre l'Iran, mais les responsables des deux parties ont reconnu que leurs objectifs n'étaient pas les mêmes.

Jeudi, la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a déclaré lors d'une audition de la commission du renseignement de la Chambre des représentants que, tandis qu'Israël s'attachait à "mettre hors d'état de nuire les dirigeants iraniens", les États-Unis se concentraient sur la destruction du programme de missiles balistiques de l'Iran et de sa marine.