Malaisie : TotalEnergies signe un nouveau contrat PPA avec Google pour alimenter des data centers
information fournie par AOF 16/12/2025 à 09:40

(AOF) - TotalEnergies et Google ont signé un contrat de vente d’électricité (PPA) de 21 ans en Malaisie. Le géant pétrolier fournira à l'entreprise américaine de services technologiques un volume total d’1 TWh (équivalent à 20 MW) d’électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire "Citra Energies". Cette dernière, dont la construction devrait démarrer début 2026 dans la province de Kedah, au nord du pays, alimentera les activités data centers de Google en Malaisie. Le contrat PPA prendra effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026.

Le projet avait été attribué à TotalEnergies (49%) et son partenaire local MK Land (51%) par la Commission de l'Énergie Malaisienne en août 2023.

Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où l'entreprise est implantée. Il s'inscrit dans la continuité du contrat PPA annoncé en novembre par TotalEnergies pour alimenter en électricité renouvelable des data centers de Google aux Etats-Unis.

