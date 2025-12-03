Malaisie-Les recherches de l'épave du MH370 reprendront fin décembre

par Danial Azhar

Les recherches de l'épave du vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu dans le sud de l'océan Indien, reprendront le 30 décembre, a annoncé mercredi le ministère malaisien des Transports.

Le vol MH370, un Boeing 777, transportait 227 passagers et 12 membres d'équipage lorsqu'il a disparu en route entre Kuala Lumpur et Pékin, en 2014, dans ce qui reste l'un des plus grands mystères de l'aviation mondiale.

Les dernières recherches en date avaient été suspendues après seulement quelques semaines au mois d'avril en raison du mauvais temps.

La société d'exploration sous-marine Ocean Infinity, chargée des recherches, a confirmé qu'elle reprendrait ses opérations, de manière intermittente, pour une durée de 55 jours, a indiqué le ministère.

"Les recherches seront menées dans des zones ciblées où la probabilité de localiser l'appareil est estimée comme étant la plus grande", a précisé le ministère dans un communiqué.

Les zones exactes où se dérouleront les recherches n'ont pas été dévoilées.

Les recherches sont basées sur le principe "pas de découverte, pas de frais", Ocean Infinity recevra 70 millions de dollars (63,09 millions d'euros) si l'épave est localisée avec succès.

