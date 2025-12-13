JPMorgan's Dimon signale son soutien à Kevin Warsh en tant que président de la Fed, selon le FT

Le grand patron de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, a fait part de son soutien à l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour la présidence de la banque centrale américaine, a rapporté le Financial Times vendredi.

Plus tôt dans la journée, le président Donald Trump a déclaré qu'il penchait soit pour Warsh, soit pour le directeur du Conseil économique national Kevin Hassett pour diriger la Fed l'année prochaine.

M. Dimon estime que M. Hassett est le candidat le plus susceptible de réduire les taux à court terme, selon le rapport. Il a fait ces remarques lors de la conférence privée de la banque pour les directeurs généraux de la gestion d'actifs à New York jeudi soir, a ajouté le rapport du Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Trump a critiqué la Fed et son président, Jerome Powell, pour ne pas avoir procédé à des réductions spectaculaires des taux d'intérêt.

Interrogé par les journalistes lors d'un autre événement dans le bureau ovale sur la question de savoir s'il devrait avoir son mot à dire dans les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt, M. Trump a répondu qu'il devrait au moins être consulté.

La Fed a réduit ses taux d'un quart de point mercredi .