Maisons du Monde achève son plan de refinancement

Le groupe annonce avoir finalisé l'ensemble des opérations prévues dans le cadre du protocole de conciliation signé le 18 juin 2026, destiné à renforcer sa structure financière et à assurer la continuité de son activité

Cette opération intervient après l'homologation du protocole par le Tribunal de commerce spécialisé de Nantes le 22 juillet 2026 et son approbation par les actionnaires réunis en assemblée générale le 27 juillet 2026.

Le plan prévoit notamment une augmentation de capital réservée au bénéfice de TIROX S.A.R.L., un véhicule d'investissement luxembourgeois constitué par un consortium de nouveaux investisseurs réunissant Alteri Investors et Eicos Investment Group. Cette augmentation de capital, réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, a été libérée par compensation avec des créances bancaires rachetées par le véhicule d'investissement.

Préalablement à cette opération, le groupe a procédé à une réduction de capital destinée à apurer les pertes, ramenant la valeur nominale de l'action de 3,24 euros à 0,001 euro. A l'issue de ces opérations, le capital social de Maisons du Monde s'élève à 819 366 euros, divisé en 819,4 millions d'actions ordinaires.

Ce refinancement intervient dans un contexte difficile pour le secteur de l'ameublement, marqué depuis 2021 par une combinaison de facteurs défavorables : inflation, recul du pouvoir d'achat des ménages, ralentissement du marché immobilier et pression concurrentielle accrue. Ces difficultés avaient conduit Maisons du Monde à ouvrir, en janvier 2026, une procédure de conciliation afin de rechercher des solutions de financement et un accompagnement auprès de partenaires financiers ou industriels.

Avec cette opération, le groupe entend désormais repartir sur des bases financières assainies et poursuivre la mise en oeuvre de son plan de transformation dans un marché qui reste sous pression