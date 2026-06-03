Maison Pommery & Associés négocie un rapprochement avec Henkell Intl

(Zonebourse.com) - Mardi soir, Maison Pommery & Associés ( 7,22%, à 10,25 euros) a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Henkell International en vue d'un partenariat stratégique. Ce dernier prendrait la forme d'un rapprochement entre les deux parties.

Dans le détail, le projet prévoit l'entrée d'Henkell International, un groupe allemand de vins mousseux, au capital de Maison Pommery & Associés en qualité d'actionnaire majoritaire.

Si la transaction aboutit, elle donnerait naissance à un acteur mondial des vins effervescents, bénéficiant d'un portefeuille de marques fortes et complémentaires, ainsi que d'une présence commerciale internationale.

Dans une note, Oddo BHF rappelle qu'Henkell International appartient à Henkell Freixenet, un important producteur et distributeur allemand de vins et spiritueux. La société familiale, rattaché notamment à Oetker Collection KG, se présente comme un leader mondial des vins mousseux (Sektn Cava, Prosecco, champagne et crément). Elle possède déjà la petite maison de Champagne Alfred Gratien à Epernay.

Selon les analystes, qui attendent plus d'éléments, l'intérêt pour la société française serait de renforcer sa structure financière et de s'adosser à un réseau international de distribution de vins pétillants pour accroître son développement.

Oddo BHF rappelle que Maison Pommery & Associés menait depuis plusieurs mois des discussions de refinancement et avait décidé de demander, via une assemblée générale des obligataires, le report de 12 mois de l'échéance de son emprunt obligataire de 45 millions d'euros, arrivant à maturité le 19 juin prochain.

Parmi les options envisagées par Oddo BHF pour cette opération, il y a le rachat d'une participation majoritaire à la famille Vranken qui détient près de 71% du capital de la maison de champagne, ou une augmentation de capital réservée à Henkell International. Le second scénario est le plus probable et se traduirait "par un apport de fonds en échange de nouvelles actions et permettrait de réduire l'endettement du groupe, mais les actionnaires existants (y compris minoritaires) seraient dilués". Une autre alternative serait une combinaison des deux hypothèses.

En attendant d'en savoir plus, Oddo BHF reste à neutre sur le titre Maisons Pommery & Associés, avec un objectif de cours de 10 euros.

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