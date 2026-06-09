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Maison Pommery & Associés annonce le report d'une échéance obligataire
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 18:01

Réunis en assemblée générale ce mardi 9 juin 2026, les obligataires ont approuvé à une très large majorité le décalage de douze mois de l'échéance de l'emprunt. Une bouffée d'oxygène financière qui permet à la société de poursuivre ses négociations exclusives avec Henkell International.

Maison Pommery & Associés vient de franchir avec succès une étape clé pour sa flexibilité financière à court terme. La Société, qui avait formulé sa demande le 18 mai dernier, a obtenu le feu vert officiel de ses créanciers pour reporter la maturité de ses obligations.

Initialement fixée au 19 juin 2026, l'échéance de ce remboursement de 45 millions d'euros est officiellement repoussée au 19 juin 2027. Le taux d'intérêt reste fixé à 3,75 % l'an, et le coupon associé sera versé à cette nouvelle date.

Pour compenser ce décalage, la Société versera à l'ensemble des obligataires une prime de résolution de 0,15 % (soit 0,215 % brut) du montant nominal total, payable le 3 juillet 2026.

Le rapprochement avec Henkell International en ligne de mire

Ce statu quo de douze mois offre le temps nécessaire à la direction pour exécuter son plan de restructuration et de désendettement. Ce répit financier vise explicitement à poursuivre les négociations exclusives avec Henkell International en vue d'un rapprochement stratégique majeur, annoncé au marché le 2 juin dernier, continuer les discussions encadrées avec ses partenaires bancaires et financiers et mener à bien son programme de cession d'actifs jugés non stratégiques pour recentrer le bilan.

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MAISON POMMERY & ASS.
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